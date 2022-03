“Premio Pier Giorgio Turco” istituito dal “Rotary Club Salerno Est” al dottor Antonio Amoruso.

E’ stato assegnato al dottor Antonio Amoruso (Totò per gli amici) il “Premio Pier Giorgio Turco” istituito quest’anno dal “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dalla dottoressa Marilena Montera, e dalla famiglia del compianto medico chirurgo, primario oculista, medico missionario, rotariano dal cuore puro, che per ben 19 anni, dal 1993 al 2012, ha curato, con quel calore che solo l’amore può dare, soprattutto i bambini africani con gravi malattie agli occhi. Lo scorso anno, all’età di 91 anni, Pier Giorgio Turco ha raggiunto in cielo la moglie Marina. A premiare il dottor Amoruso, Past President del “Rotary Club di Crotone” che da anni, come medico volontario rotariano, ha preso parte a numerose missioni umanitarie in vari paesi dell’Africa, sono stati la dottoressa Marilena Montera e i figli del dottor Turco: Gianpaolo e Vito. La dottoressa Montera ha ricordato che il Past President Carmine Nobile, insieme a tutto il Consiglio Direttivo, decise di nominare Pier Giorgio Turco “Presidente Onorario” del “Rotary Club Salerno Est”, e raccontato del grande affetto che la legava al dottor Turco e alla moglie Marina:” Pier Giorgio ha rappresentato l’espressione dei principi del Rotary: amicizia e servizio. Era amico di tutti”. Il “Premio Pier Giorgio Turco” è nato da un’idea del dottor Antonio Brando, Past President del Rotary Est e Assistente del Governatore del “Distretto 2101” Costantino Astarita. “ Pier Giorgio Turco era socio del “Rotary Club Salerno Est”, ma era il “Rotariano di Tutti” i Club del Distretto” – ha precisato il dottor Brando – “ E’ stato l’autentico Rotariano che tutti avremmo desiderato essere o poter diventare negli anni. Il Premio è nato con l’intento di premiare chi ha saputo testimoniare con la propria vita, nell’Azione del proprio Servizio, il vero e unico obiettivo del Rotary: il raggiungimento della Pace”.

Emozionato, con animo grato, il dottor Antonio Amoruso, ha ritirato la targa ricordando la sua grande amicizia con il dottor Turco che nel 2013 ottenne il prestigioso riconoscimento internazionale di “Medico dell’anno”:” Ho sempre amato e rispettato Pier Giorgio che è stato per me un riferimento: mi ha arricchito con i suoi insegnamenti, non solo rotariani, ma anche umani, professionali, sociali. Questo premio mi riempie di orgoglio”. Amoruso è stato con il dottor Turco in Camerun, nell’Africa equatoriale:” Da quel momento ci siamo sempre scambiati le nostre esperienze: è sempre presente nella mia mente e nel mio cuore”. Il dottor Amoruso sta organizzandosi per tornare in Africa:” A causa della pandemia ho rimandato il mio viaggio nella Repubblica di Guinea-Bissau, un piccolo Stato dell’Africa occidentale, dove ho allestito, anche grazie alla fattiva collaborazione della Governatrice del “Distretto 211” dell’Inner Wheel, la dottoressa Donatella Amendola Maestri, un moderno laboratorio di ginecologia superattrezzato . Lì ho anche formato i medici locali”. Amoruso è stato anche in Uganda, Ghana e Tanzania: ” A Zanzibar ho allestito un ambulatorio, fatto costruire un pozzo per l’acqua profondo 32 metri e fornito sei computer a due scuole della zona”. Amoruso, che ha dedicato il premio a tutte le persone dell’Africa che soffrono e alla madre Acheropita Coco, nel 2009 ha anche preso parte alla campagna d’immunizzazione nazionale contro la Polio in India. Durante il periodo di pandemia si è impegnato per costituire un gruppo di medici volontari, d’intesa con l’ASP di Crotone, per vaccinare la popolazione locale. I figli del dottor Turco: Gianpaolo e Vito hanno ricordato commossi il loro padre: ” Ci emoziona e inorgoglisce vedere tante persone che ricordano con affetto nostro padre che è molto presente in noi, è stato un padre, un amico, un uomo che aveva la visione del dono; ha messo a disposizione degli altri quello che sapeva fare: il medico”. Il Governatore del Distretto 2101, il dottor Costantino Astarita ha ricordato Pier Giorgio Turco:” E’ stato un esempio per tutti noi: ha dimostrato cosa significa fare del bene per gli ultimi del mondo. La sua grandezza era pari alla sua umiltà”. Il Governatore del “Distretto 2102” Fernando Amendola, ha incontrato i suoi amici rotariani che facevano parte del Distretto 2100 , poi scisso nei due Distretti 2101 e 2102, e raccontato di essere un grande amico di Totò Amoruso:” E’ una forza concreta del Club Rotary di Crotone. Sono intervenuti: il Governatore Eletto Alessandro Castagnaro:” Con questo premio si ravviva la memoria di Pier Giorgio Turco che è stato un esempio per tutti noi e che continua a vivere tra noi. Chi più di Totò Amoroso, di cui tutti conosciamo l’opera, poteva meritare questo premio” e il Governatore Nominato Ugo Oliviero: ” Ciò che ci accomuna è il fare bene nel mondo anche con l’azione umanitaria. Pier Giorgio Turco e Totò Amoruso, insieme agli altri volontari del Rotary, ci hanno dato un esempio da seguire. Con questo premio si perpetrerà nel tempo la memoria di Pier Giorgio Turco e si perpetreranno nel tempo le motivazioni per le quali siamo orgogliosi di essere rotariani”. Il poeta rotariano Vincenzo Tafuri ha declamato la sua poesia” Il Pianto dell’Africa” dedicata a Pier Giorgio Turco

Aniello Palumbo