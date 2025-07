Premio Charlot, si lavora all’edizione 2025

Dal 11 al 18 ottobre 2025 torna a Salerno il Premio Charlot, lo storico festival dedicato alla comicità e allo spettacolo ideato e diretto da Claudio Tortora, che quest’anno celebra la sua 37ª edizione.

Organizzato dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania, il Premio si conferma un appuntamento centrale nel panorama culturale nazionale, con una settimana di spettacoli, ospiti e giovani promesse della risata.

Grande attenzione, in questa edizione, proprio ai talenti emergenti: la gara comica riservata ai giovani, infatti, torna alle origini e raddoppia. Dopo un’attenta selezione condotta in giro per l’Italia da Gianluca Tortora, direttore artistico dello “Charlot Giovani”, saliranno sul palco del Teatro Delle Arti i comici più promettenti della nuova scena nazionale. Il pubblico in sala sarà chiamato a votare, sia nella semifinale che nella finale, il talento più convincente. E sarà proprio il pubblico, come da tradizione, a decretare il vincitore dell’ambito riconoscimento.

Accanto alla competizione, torna anche uno degli appuntamenti più apprezzati del Premio: il workshop “Percezioni Comiche”, condotto da Alessio Tagliento, umorista, autore e regista teatrale.

Un laboratorio intensivo, in programma al Teatro Delle Arti nelle giornate del 13 e 14 ottobre, che non si limita a trasmettere tecniche, ma si propone come un vero e proprio viaggio creativo nella comicità. I partecipanti, infatti, lavoreranno attivamente alla creazione di monologhi e sketch originali, confrontandosi su ciò che fa davvero ridere e imparando a dosare ritmo, pause, corpo, parola, gestualità e costruzione del testo. Si esploreranno insieme i linguaggi della battuta, i meccanismi del tormentone, i tempi comici, il ruolo della spalla e le dinamiche della scrittura sia per il palco che per la televisione e la fiction. Il workshop è aperto a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco in modo serio, ma sempre con il sorriso.

Per partecipare o ricevere informazioni sul workshop: cell +39 327 4934684

Completano il programma sette serate di spettacolo, con quattro appuntamenti al Teatro Delle Arti, uno al Teatro Augusteo e due al Teatro Municipale Giuseppe Verdi. Un mix di risate, emozioni, riflessioni e, soprattutto, la voglia di scoprire e valorizzare la comicità che verrà.

