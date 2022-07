Premio Charlot, si alza sabato 16 il sipario dell’Arena del Mare con I Gemelli di Guidonia.

Si alzerà domani ( sabato 16 luglio ) alle ore 20,30 il sipario dell’Arena del Mare di Salerno (sotto piazza Della Concordia). La serata, avrà inizio con la XX edizione del “Sea Sun – Festa del Mare”, organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Ospiti dell’incontro dal tema “Comunità energetiche, Zes e zone franche doganali: questo è il futuro” saranno: Andrea Annunziata presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Attilio Maria Daconto comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Antonio Ferraioli presidente di Confindustria Salerno, Vincenzo Napoli sindaco di Salerno, Andrea Prete presidente Unioncamere e Camera di Commercio di Salerno, Michele Strianese presidente della Provincia di Salerno e l’onorevole Piero De Luca (relatore emendamenti Legge Zes).

A seguire lo spettacolo “Trex2 tra Radio e tv” dei Gemelli di Guidonia , ovvero i fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, di origine napoletana che vivono a Roma da oltre dieci anni e girano l’Italia con spettacoli frizzanti e coinvolgenti. Nel loro spettacolo dal vivo, offriranno al pubblico gag, canzoni, imitazioni e i tanti personaggi della loro trasmissione di successo su Rai Radio 2. Musica e comicità coinvolgenti per uno show effervescente. E come sempre un occhio all’attualità, che nelle mani e nelle voci dei Gemelli di Guidonia diventa occasione per ridere e per giocare insieme al pubblico. Non mancheranno poi racconti e aneddoti riferiti ai grandi protagonisti della televisione, dalla quale ogni settimana con le loro tre voci danno vita a performance straordinari. I grandi cantautori del passato e del presente saranno cantati, interpretati e… avvicinati. Tutta la comicità dei Gemelli di Guidonia raccontata attraverso la musica che ha infinite potenzialità e infiniti modi per divertire ed emozionare. Divertimento ed emozioni assicurate, accompagnate da tre voci che si intersecano in maniera perfetta.

I WORKSHOP “PERCEZIONI COMICHE” AL TEATRO DELLE ARTI

Sempre nell’ambito dello Charlot Giovani, altro importante appuntamento è quello con i workshop “Percezioni comiche” che si terranno al Teatro Delle Arti e che saranno curati da Alessio Tagliento , autore tra l’altro di programmi tv come Zelig. Gli appuntamenti, tutti gratuiti, saranno per martedì 19 luglio dall e ore 17 alle ore 20, mercoledì 20 luglio dalle 10 alle 13 e giovedì 21 luglio dalle 17 alle 20.

IL 20 LUGLIO CHARLOT GIOVANI CONDUCONO I VILLA PER BENE, OSPITE LUCA VIRAGO

Saranno sette i giovani comici, selezionati in tutt’Italia da Gianluca Tortora ed Alessio Tagliento che la sera del 20 luglio ( ore 21.30 ), all’Arena del Mare saliranno sul palcoscenico, pronti a sfidarsi a suon di risate per conquistare lo “Charlot Giovani”. A decretare il vincitore come sempre sarà il pubblico presente, mentre la giuria tecnica assegnerà il premio della critica. Accompagnati dai Villa per Bene che condurranno la serata, sul palco saliranno: I doppiosenso (duo composto da Nunzio Amato Cicciano di Napoli e Antonio Juliano di San Giuseppe Vesuviano), Emanuele Campasano di Pomigliano d’Arco, Chiara Anicito di Paternò (Catania), Massimiliano Samaritani detto Max di Bareggio (Milano), Luisanna Vespa di Roma, il duo composto da Simone Gallo di Cecina (Li) e Andrea D’Andreagiovanni di Pescara, e Nikolas Albanese di Rho. Ospite della serata Luca Virago .

IL 21 LUGLIO SERATA DEDICATA ALLE GRANDI SIGLE DELLA TELEVISIONE

Sarà Sandro Deidda con i “ Tv Project ” il protagonista della serata del Premio Charlot in programma il 21 luglio , alle ore 21,30. Una serata tutta musicale e tutta dedicata alle grandi sigle dei programmi televisivi.

IL 22 E 23 LUGLIO SPAZIO ALLA MUSICA BLUES

Il 22 e 23 luglio alle ore 21,30 il Premio Charlot ospita il Campania Blues Festival . Ospiti di queste due serate Leon Beal , Luca Giordano Band , Walking Trees , i Sacro Mud e Matt Schofield

IL 24 LUGLIO PREMIO CHARLOT ALLA CARRIERA A BRUNO VENTURINI E PREMIO SPECIALE A GIUSEPPE GIBBONI, A SEGUIRE SI RIDE CON PAOLO CAIAZZO

E mentre sta per calare il sipario sulla prima parte della XXXIV edizione del Premio Charlot il patron e direttore artistico Claudio Tortora annuncia a chi sarà consegnato nella serata del 24 luglio all’Arena del Mare alle ore 21,30 il Premio Charlot alla Carriera . Il riconoscimento andrà al Maestro Bruno Venturin i, cantante di origini paganese, ha tenuto concerti in tutto il mondo. La sua opera discografica più conosciuta è “Antologia della canzone napoletana”. Tra i riconoscimenti che ha ricevuto ricordiamo: nel 2005 viene nominato Cavaliere dell’Ordine di Malta; nel 1995 il Presidente della Repubblica Scalfaro l’ha nominato Grande Ufficiale della Repubblica Italiana per meriti artistici internazionali; Prima ancora nel 1972 è stato nominato del titolo accademico classe Nobel dall’Accademia delle Lettere, scienze ed arti di Milano.

Dopo la premiazione del Maestro Bruno Venturini, toccherà a Giuseppe Gibboni salire a distanza di 5 anni nuovamente sul palco del Premio Charlot. Al violinista vincitore del Premio Paganini, sarà consegnato il Premio Charlot speciale. A seguire si terrà lo spettacolo comico con protagonista Paolo Caiazzo .

IL 26 LUGLIO PREMIO CHARLOT OMAGGIO A PASOLINI A RENZO PARIS A SEGUIRE “CHARLOT MONELLO”, SERATA DEDICATA AI PIU’ PICCOLI

Sarà consegnato il 26 luglio, sempre all’Arena del Mare e sempre con inizio alle ore 21,30 , il Premio Charlot omaggio a Pasolini a Renzo Paris , autore del volume “ Pasolini – Moravia. Due volti dello scandalo ”, volume che mette in risalto le analogie storico letterarie di due scrittori amici come Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia. A seguire “Charlot Monello”, una serata tutta dedicata ai bambini e ai loro genitori. Si inizierà con la Compagnia dell’Arte che proporrà la fiaba musicale “ Peter Pan ” e a seguire “ Circo Bianco ”, spettacolo danzante di Pina Testa e Roberto D’Urso.

IL 27 LUGLIO CONSEGNA DEL PREMIO CHARLOT LIBRI E TEATRO A SEGUIRE LO SPETTACOLO COMICO “UN EBREO, UN LIGURE E L’EBRAISMO”

Sarà consegnato al filologo, scrittore e accademico Federico Sanguineti il Premio Charlot Libri , per il volume “ Temi svolti di storia letteraria, ad uso di docenti e discenti ”. La consegna del premio ci sarà il 27 luglio , alle ore 21,30, all’Arena del Mare. A seguire sul palco dello Charlot saliranno Dario Vergassola e Moni Ovadia ( Premio Charlot Teatro alla carriera ), che offriranno al pubblico presente lo spettacolo “Un ebreo, un ligure e l’ebraismo”.

IL 29 LUGLIO DI SCENA LA SANTA ALLEGREZZA, SERATA DEDICATA A PAPA FRANCESCO

E’ in programma per il 29 luglio alle ore 21,30 la serata “La Santa Allegrezza” dedicata a Papa Francesco, che lo scorso mese di maggio ha ricevuto dalle mani di Claudio Tortora ed Eugenie Chaplin la statuetta raffigurante Charlie Chaplin. La serata, condotta da Lorena Bianchetti vedrà come protagonisti tra gli altri Carlo Verdone , Paolo Vallesi , Flo , Vittoriana De Amicis