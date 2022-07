Positano Mare, Sole e Cultura, chiusura con Paolo Borzacchiello e Diego Passoni venerdì 22 al Covo dei Saraceni.

Con Nessuno può farti star male senza il tuo permesso, Paolo Borzacchiello ci accompagna alla scoperta di Elisa e Paolo, due ragazzi alle prese con la difficile gestione delle emozioni e del rapporto con gli altri. Un libro speciale: mentre lo leggi ti aiuta a stare meglio, a superare alcune convinzioni che spesso rendono le cose più complicate di quel che sono, a trovare dentro di te le risorse per affrontare le sfide quotidiane. È un libro magico, pensato per te, per farti divertire e star bene: tu leggilo, leggilo e basta.

All’ombra dei nuovi grattacieli scintillanti del quartiere Isola di Milano ancora resiste una vecchia casa di ringhiera. E con lei resistono i suoi abitanti: Italo e Bambina, una coppia di anziani che da sempre vive nel piccolo bilocale al secondo piano; Pietro, che ha lasciato il lavoro di rappresentante farmaceutico per aprire un negozio di fiori; Kalinda, di ritorno a Milano dopo anni in giro per il mondo a cercare la sua strada. E ancora le amiche Patty e Lola, Marco e Angela del bar Lucky, e Lucía, (angelo) custode del condominio. Vite che scorrono più o meno tranquille, fino a quando nel palazzo accade qualcosa di misterioso. Diego Passoni sorprende con un romanzo caleidoscopico, e oltre ai personaggi che la popolano, ci racconta di lei, Milano, città operosa e ipercompetitiva, con le sue mille luci e altrettante ombre.