Politiche sociali, finanziamento al Piano di Zona S04

Il Piano di Zona Ambito Territoriale S04_1 ha ottenuto un finanziamento di € 863.424,69 per il progetto “CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE TUSCIANO SOLIDALE”. I sindaci di Battipaglia, Bellizzi e Olevano Sul Tusciano hanno presieduto alla firma dell’intesa per la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra il Consorzio Tusciano Solidale, la “Betlem Società Cooperativa Sociale” con sede in Battipaglia, “Associazione di Promozione Sociale “Osservatorio Sui Minori” con sede in Salerno e “Amanuel Società Cooperativa Sociale” con sede in Battipaglia.

Tre le azioni in cui si suddivide il progetto presentato per rispondere all’avviso pubblico della Regione Campania “CAMPANIA WELFARE”- PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027, Obiettivo Specifico ESO 4.8, Azione 3.h.2 – campo di intervento n. 153 – “Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati”; A) Servizi sociali innovativi di sostegno ai nuclei familiari multiproblematici € 368.106,49; B) Interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati al rafforzamento delle competenze, mediante percorsi formativi mirati all’acquisizione e/o al rafforzamento di competenze chiave e/o di competenze tecnico professionali €293.818,20; C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale € 201.500,00. Soddisfatti i tre sindaci Cecilia Francese, Domenico Volpe e Michele Ciliberti. Si tratta di un importante intervento sul territorio del Piano di Zona Ambito Territoriale S04_1 per dare risposte concrete e forti alle situazioni di disagio sociale ed economico.

