Poesis, concorso letterario per studenti a cura del Comune di Vietri sul Mare e della Congrega Letteraria.

IL COMUNE DI VIETRI SUL MARE e L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA CONGREGA LETTERARIA”

ORGANIZZANO

all’interno della programmazione 2021 del progetto “Vietri Cultura”, presso la sala dell’Arciconfraternita SS. Annunziata – SS. Rosario di Vietri sul Mare (SA)

POESIS – VIETRI SUL MARE

VII edizione del Concorso internazionale di poesia nell’ambito della rassegna culturale La Congrega Letteraria. Il premio, come nelle edizioni precedenti, si prefigge di rinsaldare il dialogo poetico dei e tra i giovani, perché parlino per loro stessi e per tutti, e con una voce che sappia libera e rivoluzionaria sollevarsi sulla raucedine dei nostri tempi, perché scrivere poesie oggi sia evento radicale e atto di resistenza. Il premio ha carattere internazionale ed è diviso in due sezioni, in quanto è prevista la partecipazione anche di studenti stranieri, con premiazione specifica.



REGOLAMENTO



1 — Al premio possono partecipare gli studenti degli Istituti Superiori italiani, gratuitamente, con elaborati inediti e a tema libero, in lingua italiana, straniera o in dialetto (nei tal casi con annessa traduzione in Italiano);

2 — Ogni autore partecipa con non più di due poesie, tutte quelle eccedenti il predetto numero verranno scartate; questo eventuale scarto operato dalla Segreteria organizzativa sarà condotto in ordine meramente alfabetico, come da titolo degli elaborati; non sono ammesse poesie a più mani: ogni elaborato è libera ed esclusiva espressione del talento e dell’ispirazione di ogni singolo partecipante;

3 — Per partecipare è necessario compilare interamente la scheda di partecipazione posta in calce a questo bando, la quale, in caso di minore età, funge anche da liberatoria dei genitori; è obbligatorio avere contatto diretto (recapiti di posta elettronica e telefonici) con i singoli partecipanti, ma si precisa che gli elaborati e la scheda possono anche essere consegnati al Dirigente Scolastico o al docente incaricato dell’istituto di appartenenza, e la scuola curerebbe poi la spedizione tramite posta elettronica;

4 — Gli elaborati, con scheda di partecipazione compilata correttamente e firmata, dovranno pervenire all’indirizzo congregaletteraria@gmail.com in formato .DOC, .DOCX, o .TXT, ossia con testo selezionabile da computer; ai partecipanti e/o alle scuole verrà notificata la ricezione e la validità o meno di partecipazione al concorso; della scheda di partecipazione può pervenire una scansione/foto, ma gli elaborati che giungeranno in diversi formati e/o i cui testi non siano in formato selezionabile da computer saranno scartati e dunque esclusi dal concorso; il rispetto di questa clausola snellisce il lavoro di catalogazione elaborati;

5 — Termine ultimo per l’invio degli elaborati è il 15 luglio 2021; tra tutte le opere pervenute nei termini, la giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, decreterà i finalisti; a tutti i partecipanti richiedenti, anche non finalisti, verrà rilasciato via posta elettronica un attestato di partecipazione valido ai fini di legge; anche gli istituti di provenienza dei partecipanti finalisti e premiati verranno avvertiti; il lavoro della giuria decorre dalla data di chiusura del 15 luglio;

6 — La cerimonia di premiazione avrà luogo presso la sala dell’Arciconfraternita SS. Annunziata – SS. Rosario in Vietri sul Mare, alla via S. Giovanni 13, verso metà dicembre 2021, serata di fine settimana che verrà tempestivamente comunicata ai partecipanti finalisti onde permettere loro di organizzare il viaggio; i premi saranno così distribuiti:

1° premio: danaro, trofeo in ceramica vietrese, diploma formato A3;

2° premio: danaro, trofeo in ceramica vietrese e diploma formato A3;

3° premio: danaro, trofeo in ceramica vietrese e diploma formato A3;

menzioni di merito: libri e/o oggetto in ceramica vietrese, diploma formato A4;

7 — In aggiunta ai premi così specificati, verrà istituito un premio del pubblico, intitolato alla memoria del cofondatore Francesco Citarella: al termine dei lavori di giuria, gli elaborati dei partecipanti finalisti verranno pubblicati su Facebook alla pagina www.facebook.com/congregaletterariavietrisulmare/ e quello che otterrà il maggior numero di reazioni (“mi piace”, “cuore” ecc.) verrà insignito di un ulteriore premio; la chiusura delle votazioni online è fissata alle 23:59 del giorno precedente la serata finale; si precisa che il premio del pubblico ha carattere suppletivo e non sostitutivo dei premi assegnati secondo le votazioni della giuria, e l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali usi impropri di Facebook a fine di influenzare il voto popolare in ogni modo;

esclusivamente i finalisti saranno sollecitati, prima della pubblicazione dei testi, alla creazione di contenuti multimediali (foto, brevi video o tracce audio, disegni, note al testo…) che accompagnino, dettaglino, e arricchiscano l’elaborato al fine di ottenere di più visualizzazioni, reazioni e condivisioni sui social;

8 — Quantunque non è previsto nessun rimborso spesa per il viaggio o per il pernottamento di partecipanti ed eventuali familiari, è tuttavia possibile pernottare presso una struttura convenzionata, i cui costi, individuati esclusivamente a favore dei partecipanti, verrebbero comunicati a seguito di inerente richiesta; per ogni informazione è anche attiva la pagina Facebook: La Congrega Letteraria, nonché la Segreteria organizzativa e la Direzione artistica:

cell. 327 2176649 Mariangela Stanzione — Sabato: 12:00 – 17:00

cell. 347 9074117 Alfonso Mauro — Domenica: 16:00 – 20:00

9 — La giuria, composta da esperti e professori, curerà inoltre una pubblicazione cartacea e digitale ufficiale contenente gli elaborati dei finalisti e le inerenti motivazioni di premio; i partecipanti restano detentori dei diritti d’autore sull’elaborato inviato, e possono servirsi liberamente anche dell’eventuale motivazione di premo;

10 — Tutti i finalisti sono caldamente esortati a partecipare alla cerimonia di premiazione, in cui verranno insigniti dell’eventuale premio; gli assenti alla cerimonia rinunziano irrevocabilmente, sia nominalmente che materialmente, all’eventuale premio e/o menzione e all’inerente posizione in classifica; pertanto verrà chiesto di confermare la propria presenza sin dalla comunicazione di risultato da finalista;

11 — Il concorso è gemellato con l’VIII Premio Internazionale di Letteratura “Giovanni Bertacchi” di Sondrio, cui è intestata una menzione di merito; è intenzione delle due realtà consolidare un asse concorsuale-poetico nord-sud, ed è sottoposta all’attenzione dei partecipanti di “Poesis – Vietri sul Mare” anche la sezione poesia under 18 del premio Bertacchi; la Direzione Artistica assegnerà a sua volta un premio al concorso di Sondrio; info relative alla realtà in gemellaggio al sito: premiogiovannibertacchi.org/ ;

12 — La partecipazione implica l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento, con la tacita autorizzazione alla divulgazione di propri nominativi, foto, premio conseguito e testo vincitore in eventuali articoli su quotidiani, riviste culturali, social media e siti web. Gli autori, o, in caso di minore età, i genitori, si assumono la piena responsabilità sulla paternità degli elaborati presentati; dovesse la giuria accorgersi di plagi, l’elaborato in questione verrà scartato senza notificarne il partecipante; con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, si garantisce che questi verranno utilizzati esclusivamente ai fini del Concorso e delle iniziative culturali della Congrega Letteraria. I partecipanti manlevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità circa controversie di terzi relative ai testi e premi.

Il Presidente di Giuria, prof.ssa Rossella Nicolò;

La Direzione Artistica, prof. Antonio Gazia, Alfonso Mauro;

Il Sindaco, Giovanni De Simone.

