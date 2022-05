Pnrr e finanza agevolata, il convegno a Giffoni.

Si è tenuto ieri pomeriggio presso l’Aula Consiliare del Comune di Giffoni Valle Piana, dinanzi ad una folta schiera di presenti, il convegno “Fondi PNRR e Finanza Agevolata. Metodi e Procedure di Accesso 4.0” a cura del Comitato Nazionale Tecnico dell’Autoimpiego.

Tanti i cittadini presenti che hanno affollato la bellissima location in cui si è tenuto il convegno. Soddisfazione del Sindaco Antonio Giuliano che, dopo aver ringraziato i tanti giovani ed imprenditori che gremivano la sala, ha elogiato l’operato del dott. Cicalese, del Comitato e del Team Eurofinance come attuatori di sviluppo strategico territoriale, per una sana crescita, condivisa e consapevole. Ha sottolineato l’importanza di saper cogliere le opportunità offerte dal PNRR, ancor più dopo gli ultimi due anni che hanno sconvolto l’economia e la società globale. Occorre cogliere queste possibilità perché occasioni di tale portata non saranno più ripetibili. Il futuro è il presente.

A seguire l’intervento dell’Avv. Ester Pugliese, Vice Presidente Comitato Tecnico Autoimpiego che, dopo aver presentato gli obiettivi del Comitato, ha formulato un’importante presentazione sui Fondi PNRR 2021-2026, soffermandosi sulle specifiche dei Fondi per il Sud collegate alle variegate opportunità finanziarie di Sviluppo, nonché l’importanza di interconnettere le imprese del Made in Italy al mercato digitale globale.

Fondamentale l’intervento fornito dal Presidente del Comitato Nazionale Tecnico per l’Autoimpiego, dott. P. Angelo Cicalese che ha presentato la strategia generale di utilizzo dei fondi PNRR connessa alla strategia di Sviluppo Territoriale Locale; la piattaforma EurOracle, primo innovativo sistema professionale in finanza agevolata certificato, che permette un accesso semplificato alle agevolazioni per imprese mediante Metodologie e Procedure 4.0; chiudendo con un excursus sugli Strumenti di Finanza Agevolata in tutti i settori di attività per avvio di nuove imprese e la valorizzazione dei territori, attraverso la promozione delle eccellenze locali nel mondo e la creazione di nuovi posti di lavoro in forma di autoimpiego e autoimprenditorialità. Premesse atte a porre ogni territorio nella condizione di svilupparsi in maniera compiuta e strategica, partendo dal tessuto economico-sociale, dalle peculiarità e dalle preziose risorse locali.

A concludere l’incontro, l’Advisor Territoriale Locale, la commercialista Liliana Giuliano che partendo dal concetto di resilienza, intesa come capacità di traslare le difficoltà in opportunità, trasformando i momenti di crisi in occasioni di sviluppo, si è soffermata poi sull’importanza di saper sfruttare al meglio le opportunità offerte dal PNRR, volano per la crescita dei territori e in particolar modo del territorio di Giffoni, viste le tante eccellenze di cui dispone: dal settore agro-alimentare, a quello turistico-paesaggistico, ambientale sino a giungere a quello culturale che, attraverso il Giffoni Film Festival ha reso il territorio noto nel mondo. I fondi stanziati dall’Europa, se correttamente intercettati, offrono a tutti la possibilità di essere “resilienti”, potenziando l’aspetto economico-sociale, interconnettendolo nella sfera dell’economia globale e inducendo i nostri giovani a restare, a credere nelle loro idee investendo al meglio nel proprio territorio.