Pianisti dagli Usa e dalla Cina alla Chiesa di San Giorgio giovedì 20

Un recital di illustri pianisti americani e cinesi apre la seconda parte del 26esimo cartellone dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival, giovedì 20 luglio, nella magnifica chiesa barocca di San Giorgio a Salerno (ore 19.30, ingresso libero), dove la scorsa settimana si è tenuto l’applauditissimo concerto di Boris Berman.

Tra i pianisti attesi, la plurinominata ai Grammy Awards Ursula Oppens e il celebre concertista nonché professore della leggendaria Juilliard School di New York Jerome Lowenthal, in scena a Salerno insieme ad altri artisti di rinomanza internazionale come James Giles, Hong Xu, Thomas Lymenstull, Chi Wu, Joseph Rackers, Marina Lomazov, nell’esecuzione di pagine, tra gli altri, di Schubert, Liszt, Chopin, Schumann.

Non solo performers, questi musicisti sono in cattedra presso importanti istituzioni accademiche e impegnati, in questi giorni in costiera, anche come docenti della “faculty” dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival, per le masterclass pianistiche che hanno richiamato studenti da tutti i continenti.

Il festival, che coniuga l’alta formazione in diversi campi artistici (in programma anche laboratori di pittura e di scrittura creativa) e l’offerta concertistica con il turismo culturale, proseguirà a Maiori – dove fa base – questo venerdì (ore 21) con un recital di Thomas Lymenstull, Marina Lomazov, Joseph Rackers nella chiesa di San Domenico, e a Napoli (sabato 22 luglio, ore 20), a Palazzo Serra di Cassano, con l’esibizione di Jerome Lowenthal e di Ursula Oppens.

Fino al 28 luglio, altri appuntamenti, tra Minori e Maiori, vedranno protagonisti anche i giovani talenti pianistici selezionati per il ciclo “Young Artists Concert Series”.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero.