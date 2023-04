Pesca sportiva, la prima tappa del torneo Surfsasting Salerno 2023.

Splendida serata , calda e tranquilla ieri sera 23 aprile 2023 in quel di Salerno , dove tantissimi appassionati di pesca sportiva campani si sono ritrovati per una sana serata di sport !

Gara amatoriale ma ricca di agonisti accreditati , garisti sfegatati e tanti appassionati che provano l’ebbrezza di una gara con lo sfondo del golfo di Salerno e la goliardia di una organizzazione dedita al puro divertimento .

Pesci un po svogliati ed infastiditi dai tantissimi PESCI SERRA a caccia di minutaglia , non hanno permesso ai garisti di esprimersi al meglio , cio’ nonostante le catture si sono susseguite per tutta la serata sui vari livelli del campo gara .

Dopo le prime ore di gara a distinguersi su tutti Michele Saporito del Fisherman Club Salerno e l’ottimo Raffaele Cecere , inseguiti da numerosi concorrenti che si affannavano nella ricerca dei pinnuti .

Passata di novellame a pochi metri dalla battigia , inseguiti da una pletora di pesci serra di piccole dimensioni, ingannavano l’ottimo Vincenzo Femina, in forza al team Poseidon, il quale cercava di insidiare i voraci pinnuti con un trancio di sardina .

Nulla di fatto al passaggio dei piccoli pesci serra e dunque si e’ ripresa la caccia con travi ed esche convenzionali sperando nella buona sorte di una serata comunque divertente !

Rush finale per tutti i convenuti e dal buio della notte , sorpresa sorpresa, il bravissimo Pasquale Costabile andava a collezionare un filotto di pesci che sbaragliava la concorrenza dei migliori in classifica provvisoria .

Infatti sul podio finale risultava 1° Pasquale COSTABILE , 2° Sossio CAPASSO (POSEIDON) ed al 3° posto Raffaele CECERE ma date le condizioni di pesca difficili non possiamo non assegnare una menzione speciale anche per il gruppo del ”podio piccolo” e cioe’ al 4° Michele SAPORITO (FISHERMAN SALERNO) al 5° Giancarmine GIUGLIANO e dall’outsider Silvio ERMINI che da sempre si distingue nelle gare di pesca sportiva oltre per la sua bravura anche per il suo attegiamento scanzonato e anticonformista .

Saluto e rinvio alle prossime tappe del 7 e 21 maggio da parte del Presidente VENOSI del Fisherman club Salerno , il quale andava a ringraziare l’aiuto dell’amico Antonio TAMMARO titolare del negozio di articoli di pesca sportiva piu’ grande ed importante della zona , ANDIAMO A PESCA, sito in Salerno zona Pastena e apriva ed apparecchiava la festa finale con bibite , buffet e goliardia per tutti !