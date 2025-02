Per Renault 2024 da record (nonostante Nissan), de Meo ‘buone prospettive con Geely’

(Adnkronos) – Risultati da record ma giornata da dimenticare in Borsa per il titolo di Renault, che chiude al Cac40 di Parigi a 49,05 euro, lasciando sul terreno il 4,27%, in una giornata difficile per tutti i titoli del settore. Eppure il bilancio 2024 del gruppo guidato da Luca de Meo si è chiuso con un dati superiori alle aspettative, con una redditività record pari a 4,3 miliardi di euro, ovvero il 7,6% del fatturato che è salito a 56,2 miliardi di euro, +con un aumento sul 2023 del 7,4%, frutto di vendite globali salite a 2,26 milioni di unità (+1,3%) ma anche di una crescita dei listini. L'utile netto di pertinenza del Gruppo è stato di 2,8 miliardi di euro (escluso l’impatto negativo di 2,0 miliardi di euro di Nissan dovuto alla minusvalenza da cessione di azioni della casa giapponese, al contributo di Nissan e alla perdita di valore su tale partecipazione) +21% rispetto al 2023. Includendo questo fattore il risultato netto di pertinenza del Gruppo scende a 0,8 miliardi di euro. Peraltro, parlando con gli analisti de Meo ha indicato buone prospettive per la partnership di Renault con Geely che potrebbe prendere il posto di quella con Nissan: il gruppo cinese – che controlla tra l'altro Volvo e Lotus – "è un'azienda eccellente che lavora molto velocemente" e per questo "ci sono molte cose che possiamo fare insieme". Una collaborazione, ha aggiunto, "forse più 'naturale' " rispetto a quella con Nissan. Renault e Geely – che hanno annunciato piani per produrre e commercializzare in Brasile veicoli elettrici e a basse emissioni in Brasile – hanno già attività congiunte in Corea del Sud e collaborano, attraverso la jv Horse, sullo sviluppo di motori a combustione e propulsori ibridi. De Meo ha sottolineato le "somiglianze nel modo in cui le due aziende vedono il futuro dell'automotive", anticipando "altre cose in arrivo". Fra gli altri dati finanziari spicca il solido Free cash-flow pari a 2,9 miliardi di euro mentre la posizione finanziaria netta del Ramo Auto è praticamente raddoppiata in un anno: era a 7,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2024 con un aumento di 3,4 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2023. A rassicurare anche un portafoglio ordini in Europa che rappresenta uno stock di circa 2 mesi di vendite. Alla luce di questo scenario è stato proposto un dividendo di 2,20 euro (in aumento del 19% rispetto all’anno scorso) . Quanto alla guidance 2025, considerate le incertezze del mercato, soprattutto a causa dell’impatto delle normative sulle emissioni di CO₂ in Europa il Gruppo Renault stima possibile un margine operativo di Gruppo superiore al 7% (compreso circa 1 punto di impatto negativo stimato per le normative europee). —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...