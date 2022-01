Pellezzano, rinviati spettacoli al Teatro Charlot.

Visto l’andamento della curva epidemiologica in forte crescita, seppur rispettando tutte le normative per contrastare il contagio da Covid-19, il Teatro Charlot, struttura gestita da Cultura & Spettacolo e diretta da Gianluca Tortora e Piermarco Fiore, rispettivamente direttore artistico e organizzativo del polo culturale, comunica uno slittamento di alcune date nella programmazione della stagione teatrale.



In particolare saranno rinviati gli spettacoli dei seguenti artisti: “Tutti giù per terra” con Ciro Esposito Rosario Minervini e Salvatore Catanese, originariamente in programma il 28 gennaio, andrà in scena venerdì 11 marzo. Lo show di Paolo Caiazzo, protagonista di “Terroni si nasce”, è stato posticipato (dal 21 gennaio) a venerdì 18 marzo.



Agli abbonati si comunica inoltre, che lo spettacolo “Natale in casa Cupiello” sarà rimpiazzato dallo show del trio comico Villa PerBene e si terrà venerdì 8 aprile. Nella speranza di operare nella massima sicurezza di tutti, la struttura garantirà la validità degli abbonamenti e dei biglietti acquistati.

Per ogni info contattare il botteghino allo 0892593359, aperto tutti giorni dalle 17:00 alle 21:30.