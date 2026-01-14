Patologie della spalla, due giorni di studi a Palazzo di Città

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Le patologie della spalla rappresentano oggi una delle sfide più articolate e stimolanti per il chirurgo ortopedico. La complessità anatomica e funzionale dell’articolazione, unita alla varietà dei quadri clinici, rende indispensabile infatti un approccio multidisciplinare che coinvolga competenze chirurgiche e riabilitative supportate da tecnologie avanzate.

In questa ottica e in un contesto scientifico in continua evoluzione, nasce il Congresso “All Around the Shoulder”, organizzato dal Prof Olimpo Galasso, Direttore della Clinica Ortopedica Universitaria dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, che si terrà il 16 e il 17 gennaio 2026, presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno.

Il Congresso in questione è concepito come un momento di incontro e di confronto tra esperti del settore per favorire lo scambio di esperienze, l’approfondimento e l’aggiornamento delle più recenti innovazioni, con l’obiettivo di migliorare le strategie di cura e offrire ai pazienti affetti da patologie della spalla, soluzioni sempre più efficaci e sicure. ‘Le sfide presenti e future della medicina moderna hanno favorito nuove prospettive e agevolato percorsi di assistenza personalizzati, dichiara infatti il Prof Galasso, e questo Congresso rappresenta uno spazio di conoscenza e di dialogo in cui condividere esperienze cliniche, analizzare i casi complessi e approfondire le più attuali evidenze scientifiche. La chirurgia della spalla, aggiunge Galasso, ha compiuto enormi passi in avanti ed insieme ad essa si è assistito ad un necessario ampliamento delle competenze professionali, nonostante in Campania si registra tuttora una ridotta offerta assistenziale che si impatta sulla spesa del sistema sanitario regionale nell’area clinica dell’osteomuscolare, costretta a rimborsare ogni anno importi elevati ad altre regioni italiane per le cure che I propri cittadini ricevono in diversi ospedali del territorio nazionale. L’aspirazione comune conclude il Prof Galasso, si focalizza quindi sul fornire un contributo alla crescita culturale delle nostre risorse specializzate in questo settore, con la preziosa collaborazione di esperti e professionisti di alto profilo, coinvolti nella gestione e nel trattamento delle patologie della spalla’. Diversi saranno I temi affrontati come le lesioni della cuffia dei rotatori, le patologie degenerative e traumatiche, la chirurgia mininvasiva, le terapie rigenerative, le fratture complesse, etc, dibattuti durante I lavori scientifici e divulgativi che avranno inizio alle ore 12 e 30 del 16 gennaio e si concluderanno alle ore 13 e 10 del giorno successivo.

