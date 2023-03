Partono gli Incontri con l’autore al Picentia di Pontecagnano.

Al via martedì 21 marzo 2022 il ciclo di “Incontri con l’autore”, rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado nell’ambito del progetto “Lettura 2023. Libri e dintorni”. All’iniziativa parteciperanno scrittori, giornalisti, editori.

Il primo incontro è domani, martedì 21 marzo, con il direttore del quotidiano La Città di Salerno Tommaso Siani che terrà una lezione su “giornalismo e scrittura giornalistica”. Il 30 marzo, invece, a parlare di informazione on line sarà la direttrice di Salerno Today Marilia Parente. In calendario per il 21 aprile c’è, invece, l’incontro con il poeta Giuseppe Corrado. A seguire il 27 aprile gli alunni incontreranno lo scrittore Raffaele Longo; il 28 aprile si parlerà di editoria con il direttore della casa editrice Ali ribelli, Jason Forbus, mentre l’8 maggio interverrà lo scrittore, sceneggiatore e regista Manlio Castagna.

«Dialogare con gli addetti ai lavori – commenta la dirigente scolastica dell’Ic Picentia Ginevra de Maio – è un momento prezioso che motiva i ragazzi, li incuriosisce e li sprona a leggere. Siamo certi che incontrare chi della scrittura ha fatto la sua professione possa cambiare in modo positivo il rapporto dei giovani con la lettura e la scrittura. Per questo i nostri docenti promuovono gli incontri con l’autore e da anni i nostri alunni partecipano, in qualità di giovani giurati, anche alla manifestazione finale, a Roma, del Premio Strega Ragazzi e Ragazze».

Il progetto “Libri e Dintorni” è finalizzato a promuovere la motivazione alla lettura e a sviluppare il piacere di scrivere, la creatività e l’espressività. Gli alunni della scuola secondaria di I grado della Picentia, nel corso dell’anno scolastico, oltre alla lettura di libri di narrativa di vario genere, si sono dedicati a testi poetici e giornalistici, svolgendo attività e laboratori, sia di lettura che di scrittura e progettato e realizzato il loro giornalino scolastico. Un progetto che coinvolge in modo trasversale tutte le classi.