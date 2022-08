Partito JazzinLaurino, per 5 giorni concerti e workshop.

JazzinLaurino Festival & Workshop si svolge da vent’ anni nella prima parte di agosto nel borgo di Laurino, in provincia di Salerno, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, articolato su cinque giornate ricche di didattica e concerti. Laurino per una settimana si trasforma in una cittadella della musica, in cui ogni luogo e ogni abitante del paese sono coinvolti nell’evento.

Dopo due anni di sosta a causa della situazione emergenziale riparte il Workshop di musica

d’insieme aperto agli studenti del Liceo Alfano I di Salerno e del conservatorio jazz di Avellino sotto la guida del Maestro Marco Tindiglia dall’11 al 13 agosto presso il Convento di Sant’Antonio, tre giorni intensi in cui i ragazzi costruiranno un repertorio che culminerà nel concerto finale la sera del 13 agosto nella Piazza A. Magliani.

Il concerto principale, che aprirà il Festival Il 10 agosto presso l’Anfiteatro di Laurino ha visto

protagonista TOMMY EMMANUEL “Il più grande chitarrista acustico contemporaneo!” Grazie alle sue straordinarie performance live, Tommy Emmanuel ha cominciato ad appassionare ed

emozionare non solo i musicisti ma la gente comune.

Tommy Emmanuel è esecutore e compositore di gran parte dei braniche compongono il suo

brillante repertorio. Tra i suoi riconoscimenti spiccano una nomination al Grammy Award nel 1998 con Chet Atkins per il CD “The Day Fingerpickers took over the world” e la vittoria del Nammy (Nashville Music Award) nel 1997. Eletto miglior Chitarrista Acustico nel 2008 e nel 2010 dal magazine Guitar Player, ha suonato durante la sua lunga carriera con numerosi artisti tra cui Chet Atkins, Eric Clapton e tantissimi altri. Biglietti in vendita

INGRESSO INTERO 20,00€ prevendita online (info sul sito www.jazzinlaurino.it alla pagina

“concerti”).

La rassegna è proseguita l’11 agosto con due eventi organizzati in collaborazione con “La Villa di Laurino”: alle ore 19,30 ‘Agostino Magliani: un illustre concittadino ha segnato il cammino” a cura della Dott.ssa Claudia Maio, un racconto sulla vita di Agostino Magliani (Laurino, 17 luglio 1824 – Roma, 20 febbraio 1891) Ministro delle finanze del Regno d’Italia nel Governi Cairoli, Depretis e Crispi. Alle ore 22 invece “OPEN STAGE”, palco aperto per tutti i partecipanti al workshop, docenti e musicisti che potranno esibirsi con il loro repertorio o mescolarsi in una jam session.

Il 12 agosto sarà la volta di ”Andata e Ritorno nei cortili di Laurino” dove il protagonista sarà

proprio il borgo di Laurino che ospiterà nei suoi angoli più suggestivi, all’interno dei cortili dei

palazzi gentilizi, quattro piccole formazioni che accoglieranno il pubblico con bossa nova (Angelo Maffia e Giuliana Cangemi, chitarra e voce) , tango argentino (Carmine Mandia, fisarmonica), fado (Ricardo Belo e Elena Nicoletti, chitarra e voce) e canzone napoletana d’autore (Fabio Schiavo e Maria Teresa Petrosino, piano e voce).

L’itinerario partirà in Piazza A. Magliani con Ingresso gratuito alle ore 22,00 e comprenderà Palazzo Durante, Palazzo Pesce, Palazzo Gaudiani, Palazzo Magliani, e Palazzo Marotta-Maio

Il 13 agosto altri due eventi: il primo alle ore 18,30 presso il Chiostro del Convento di Sant’Antonio ad ingresso gratuito “Sulla via dell‘ olio EVO” a cura della Dott.ssa Rita Ferrara – Capo Panel del Comitato Ufficiale di assaggio dell’ICQRF di Salerno. L’incontro è finalizzato a fornire una conoscenza di base sui processi produttivi, la qualità, l’analisi sensoriale dell’Olio Extra Vergine di Oliva, al fine di riconoscere e valutare in autonomia la qualità di un olio.

Sempre il 13 agosto alle ore 22,00 in Piazza A. Magliani concluderà il festival il concerto dei

partecipanti al Workshop di Musica Creativa.

JazzinLaurino è una manifestazione organizzata dal Comune di Laurino con la direzione artistica dell’Associazione Liberi Suoni diretta da Angelo Maffia.

Negli anni “JazzinLaurino workshop” ha avuto tra i docenti: Dennis Irwin, George Garzone, Danilo Rea, Maria Pia De Vito, Roberto Gatto, Paolino Dalla Porta, Cinzia Spata, Alberto Mandarini e Dario Deidda.

I seminari a cura di Tuck Andress, Patti Cathcart, Billy Cobham, Stanley Jordan, Uri Caine e altri hanno arricchito l’offerta formativa.

JazzinLaurino Festival ha ospitato negli anni moltissimi artisti tra cui: Noa, Tosca, Raphael

Gualazzi, Ron, Karima, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Enrico Rava, Gino Paoli, Danilo Rea, Paolino Dalla Porta, Roberto Gatto, Maria Pia De Vito, Rita Marcotulli, Mario Biondi, Billy Cobham, Tuck and Patti, Richard Galliano, Ian Lundgren, Uri Caine, Tommy Emmanuel, Vicente Amigo, Marco Pereira, Irio De Paula, Javier Girotto, Antonello Salis, Sandro Deidda, Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello e tanti altri. I docenti del Workshop sono stati: Dennis Irwin, George Garzone, Danilo Rea, Maria Pia De Vito, Roberto Gatto, Paolino Dalla Porta, Cinzia Spata, Alberto Mandarini, Dario Deidda, Rita Marcotulli, Michel Benita, Furio Di Castri, Andy Sheppard, Michele Rabbia, Marco Tindiglia e Diana Torto.

L’Associazione Liberi Suoni collabora inoltre con l’Associazione Italiana per la lotta al

Neuroblastoma ONLUS contribuendo a sensibilizzare il pubblico e promuovere il finanziamento

della ricerca scientifica sui tumori infantili durante le edizioni del festival.

Ulteriori informazioni su www.jazzinlaurino.it , jazzinlaurino@gmail.com oppure telefonando al

3487238568