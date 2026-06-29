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Pagamento pensioni luglio negli uffici postali da mercoledì 1

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Poste Italiane comunica che in tutti i 288 uffici postali della provincia di Salerno le pensioni del mese di luglio saranno in pagamento a partire da mercoledì 1.

Sempre a partire da mercoledì 1 le pensioni di luglio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associata a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 171 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.

Per ritirare la pensione allo sportello occorre presentare un documento d’identità valido oppure delegare una terza persona al prelevamento del denaro.

I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Poste Italiane infine consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi per evitare tempi di attesa superiori alla media.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare 06 45263322.

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