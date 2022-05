Ospedale Roccadaspide, Cammarano (M5S): si arruolino medici e si riattivino reparti chiusi.

“L’ennesimo trasferimento di un medico ha portato alla chiusura, inevitabile, anche del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Roccadaspide, uno dei pochi in Campania in cui si effettuano i test al cicloergometro, l’eco-stress farmacologico, l’ecocardiografia transesofagea e tanti altri esami in day hospital. Si tratta dell’ennesima chiusura, dopo quelle dei reparti di Pneuomologia, Diabetologia, Gastroenterologia, Allergologia, Endocrinologia ed Ecodoppler. Il reparto di Medicina generale, sia pur attivo, annovera due soli medici in servizio, compreso il responsabile, e i ricoveri sono sospesi dal 3 maggio”.

È quanto denunciato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, nel corso della seduta di question time in aula.

“Dobbiamo mettere fine a questo processo di depotenziamento di un nosocomio di riferimento fondamentale sul territorio, che serve 23 comuni e un bacino di utenza di 57mila abitanti. Abbiamo il dovere di invertire una tendenza e arruolare personale medico disponibile a lavorare nelle aree interne, così da garantire un’assistenza adeguata e il diritto alla salute per tutti”.