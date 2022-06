Orchestra Jazz dei Licei Musicali, gran finale all’Arco Catalano con la direzione di Sandro Deidda mercoledì 8.

Giunge al termine la masterclass jazz con il Maestro Sandro Deidda: dopo quattro appuntamenti di studio con musicista di chiara fama, nonché docente presso il Conservatorio Martucci di Salerno, per i suoi allievi è il momento dell’esibizione.



Domani sera, mercoledì 8 giugno alle 20, presso l’Arco Catalano di Palazzo Pinto a Salerno, testimonianza di un fervido rinascimento culturale che si ebbe durante il regno di Alfonso di Aragona, l’Alfano I Modern Sound festeggia la fine degli incontri con un concerto la conclusione di questa magnifica esperienza.



Il percorso di studi, che rientra nel progetto “Il Jazz che è in noi”, volto alla diffusione della musica Jazz, è stato coordinato dai Professori Giuseppe Esposito, Maria Teresa Petrosino e Fabio Schiavo. L’appuntamento è realizzato con il Patronato della Provincia di Salerno.



L’Alfano I Modern Sound si esibirà anche il 16 giugno presso la Città della scienza di Napoli e il 13 agosto al Laurino Jazz Festival.

L’Alfano I di Salerno è uno dei primi Licei Musicali nati nel sud Italia, divenendo presto punto di riferimento per i successivi creatisi in Campania e nelle altre regioni meridionali, proponendo modelli didattici innovativi e ampliando l’offerta formativa per essere sempre più calzante con la realtà musicale odierna variegata e in continua evoluzione.

In quest’ottica, i laboratori di musica d’insieme hanno dato vita alla costituzione di diversi ensemble con repertori e stili diversi, risultando estremamente efficaci e caratterizzando la cifra musicale plurale ed eterogenea dell’Alfano I.

Si sono create così un’orchestra sinfonica, un’orchestra fiati, un coro, un ensemble di plettri, un gruppo etno-popolare, un gruppo di percussioni, e una big band con repertorio jazz e pop. Sempre nell’ambito del Progetto approvato dal Miur per la diffusione della musica jazz, oltre alla realizzazione di una rassegna jazz degli ex alunni svoltasi presso il nostro Liceo, è di imminente pubblicazione in CD per festeggiare i 10 anni di attività dell’Alfano I Modern Sound.