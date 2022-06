Apre Sirmiv Casal Faustino a Giffoni mercoledì 15.

Mercoledì 15 Giugno alle ore 17.30 presso Giffoni Valle Piana, località Ornito (SA) – Via L. D’Alessio, la Fondazione Casamica, presenterà la SIRMIV CASAL FAUSTINO.

La SIRMIV Casal Faustino è una Struttura Intermedia Residenziale per Minori ad Intensità Variabile Accreditata, ai sensi dell’ex DCA 45/2015 e 16/2017, dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 23/2022.

La struttura, dotata di 10 posti letto, è specializzata nel trattamento psicoterapeutico e psichiatrico di minori preadolescenti e adolescenti, di età compresa tra 10 e 18 anni, con psicopatologie che non possono essere gestite nell’ambito del sistema familiare. In ragione di esigenze cliniche di completamento del percorso terapeutico-riabilitativo, il servizio può continuare ad ospitare soggetti fino al compimento del 21° anno, purché già inseriti in minore età. L’accesso è coordinato ed autorizzato dall’Equipe Multidisciplinare Territoriale dell’ASL di residenza del minore.

Casal Faustino è l’unica SIRMIV della provincia di Salerno e nasce con l’obiettivo di offrire interventi terapeutico riabilitativi, associati a interventi di supporto sociosanitario e all’inclusione sociale da realizzare in sinergia con il servizio sociale professionale e i servizi del DSM. Dispone di uno staff medico-psicologico e psicoterapeutico specializzato e di personale socio educativo e assistenziale in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento.