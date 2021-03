Orakom connette Casa Sanremo all’Italia.

Anche per la 71° edizione di Sanremo, Orakom sarà partner ufficiale di Casa Sanremo, l’evento di hospitality del Festival della Canzone italiana. Un’edizione ancora più importante, quella del 2021, vista l’esigenza di realizzare uno spazio digitale al quale sarà possibile accedere quasi esclusivamente in maniera virtuale.

Orakom al fianco di Casa Sanremo

Per la nona edizione consecutiva, infatti, Orakom fornirà l’infrastruttura di connessione a banda ultra larga, necessaria per lo svolgimento dell’evento che, storicamente, accompagna la kermesse canora. Un’edizione ancora più importante, quella di quest’anno: per venire incontro alle esigenze di distanziamento, la manifestazione si è trasformata in un vero e proprio Digital Hub che consentirà di vivere il Festival di Sanremo, anche se a distanza.

Casa Sanremo 2021 e il nuovo Digital Hub

Per gestire al meglio il collegamento è stato infatti allestito un vero e proprio Smart Studio presso il centro del Palafiori. Questo è in diretta streaming, dalle 10:00 alle 20:00, con le “stanze della casa” che, di volta in volta, si trasformano in studi televisivi all’interno dei quali si svolgono le interviste, i talk show, le conferenze stampa, i showcase, le presentazioni di libri, i cooking show e molto altro ancora. Accanto a questo, poi, vi è lo Studio 2 “Luigi Tenco”, nel quale si svolgeranno le esibizioni dei musicisti emergenti e la consegna dei premi, e lo Studio 3 “Roof”, destinato a mettere in mostra l’Italia delle eccellenze gastronomiche.

L’attenzione per questa manifestazione, collaterale al Festival, quest’anno è ancora maggiore perché il pubblico potrà percepire l’anima della manifestamente solamente attraverso questi momenti. Per questo, Orakom ha realizzato la migliore infrastruttura di rete di sempre, ancora più performante rispetto agli anni passati.

La tecnologia di Orakom per Casa Sanremo

Orakom ha dotato i vari livelli e tutti gli studi del Palafiori di connettività in fibra ottica a 1000 Megabit/s. Grazie a una connessione così veloce e stabile, sarà garantito a tutti gli utenti di potersi connettere in streaming per seguire tutte le trasmissioni, che potranno svolgersi senza interruzioni nè rallentamenti. «Siamo lieti di poter rinnovare, anno dopo anno, questa importante collaborazione con Casa Sanremo: è la dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto negli anni precedenti, che quest’anno riveste ancora maggiore importanza visto il fondamentale ruolo svolto da Orakom a supporto della manifestazione – ha detto Ivano Pecora, amministratore delegato di Orakom – Quest’anno, proprio in virtù della rilevanza dell’evento abbiamo realizzato un’infrastruttura ancora più performante, capace di offrire prestazioni d’eccellenza ed un’altissima affidabilità».