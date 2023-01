Open Day, secondo appuntamento al Liceo “De Filippis Galdi” di Cava venerdì 20.

Open day: secondo appuntamento al Liceo De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni, presieduto dalla Dirigente scolastica MariaAlfano.

Venerdì 20, dalle ore 17 alle ore 20, nella sede De Filippis di via Filangieri, e lunedì 23, stesso orario, nella sede Galdi di via Senatore, studenti e professori accoglieranno famiglie e alunni delle scuole medie del territorio per illustrare loro la ricca e diversificata offerta formativa dei cinque indirizzi dell’Istituto: classico, linguistico, musicale, scienze umane e Les.

Ma non solo Open day. I docenti referenti dell’Orientamento, Raffaella Ascoli, Laura Nardis, Giuseppina Niglio e Daniela Paolillo, hanno organizzato, già nei mesi precedenti, per tutti gli indirizzi di studio, sportelli informativi online durante i quali i ragazzi delle scuole medie hanno potuto, in anticipo, incontrare gli insegnanti e ricevere informazioni per una scelta consapevole circa il prosieguo degli studi. Agli sportelli si sono alternate visite in presenza alle scuole medie della città e dei comuni limitrofi. Numerosi i laboratori allestiti di alfabetizzazione di greco e latino, lingue straniere, psicologia e diritto, e incontri propedeutici alle prove attitudinali dell’indirizzo musicale.

Anche quest’anno, l’indagine Eduscopio 2022, promossa dalla Fondazione Agnelli dal 2014 per orientare gli alunni alla scelta della scuola superiore, nell’ambito provinciale, ha posto nelle prime posizioni il Liceo “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni.

Le iscrizioni, già in corso, avranno termine il 30 gennaio 2023.

Tutte le informazioni su www.defilippisgaldi.edu.it