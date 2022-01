Ondata di positivi, la Lega di A non arretra ed affila le armi: nessun rinvio, protocollo su base UEFA e ricorsi al Tar sui provvedimenti delle Asl.

Per far fronte all’ondata di positivi al covid nelle squadre di serie A con già 4 partite della 20a giornata in programma oggi destinate a non disputarsi (al momento Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salerninata-Venezia) c’è stata ieri sera una riunione straordinaria del Consiglio di Lega Serie A.

Il Consiglio di Lega straordinario che si è riunito in questi minuti – riporta Sky Sport – non ha rinviato nessuna partita della giornata di Serie A. Per le gare che non si giocheranno a causa delle quarantene imposte dalle ASL, le squadre non fermate dunque si presenteranno regolarmente in campo e dopo 45′ minuti verrà assegnata la vittoria 3-0 al tavolino. In attesa, poi, della consueta trafila con i ricorsi.

Ecco quanto è emerso: