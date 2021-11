On line il portale INPS per la segnalazione dei bug tecnici: collaborazione e ascolto sulla tecnologia.

È on line il sito bugs.inps.it attraverso cui gli utenti possono segnalare eventuali bug tecnici riscontrati nel percorso o nella procedura digitale INPS intrapresa.

Questo progetto INPS è stato realizzato seguendo le linee di sviluppo indicate da Developers Italia, iniziativa del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e AgID, e ha l’obiettivo di aprire INPS alla comunità tecnologica e al mondo degli sviluppatori, attenti a segnalare i bug critici di sicurezza, rilevare gli errori di funzionamento dei programmi e/o a proporre soluzioni di miglioramento.

Il sito bugs.inps.it, che risponde al modello di riuso definito dal Codice dell’Amministrazione Digitale, abbraccia e sostiene la filosofia Open Source nella creazione di software moderno: il codice è infatti pubblicamente consultabile e aperto a proposte di miglioramento sulla pagina GitHub di INPS.

Si tratta, inoltre, di uno dei primi esempi di servizi INPS che gira su cloud pubblico, semplificando la gestione dei processi, e costituisce anche la prima attuazione del design system dell’Istituto, individuando gli asset grafici utili per ottimizzare l’esperienza utente e l’usabilità dell’ecosistema digitale.