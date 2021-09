Oltre la Linea, appuntamento conclusivo con la danza contemporanea ai Barbuti mercoledì 8.

Ultimo appuntamento con la danza contemporanea per la XI edizione di Oltre la linea. Saranno In_Canto e Silence le due performance che si alterneranno e dialogheranno sul palco del Teatro dei Barbuti di Salerno per il finissage di una rassegna che ha visto diversi protagonisti esibirsi e confrontarsi in differenti palcoscenici della Campania. L’appuntamento è per mercoledì 8 settembre, alle ore 21.

In-Canto, suoni e suggestioni dal Sud è una produzione Akerusia Danza e ‘A Luna & ‘o Sole. Si tratta di uno spettacolo che racconta momenti della storia meridionale segnata dai cambiamenti che trasformarono il nostro Sud. Dai suoni di una terra incontaminata comincia un viaggio al femminile nella terra “Madre”: dall’entroterra contadino al brigantaggio, con un ricordo delle donne dell’Ottocento – le “Drude” – combattenti pronte a tutto, all’alluvione migratoria verso l’America del Sud, dove il tango canta e balla la nostalgia incarnandola in un nome di donna e il Carnevale riaccende nei cuori echi della Piedigrotta. Il richiamo verso le origini incalza, riportando nel cuore lingue madri e voglia di riscatto, là dove tutto ebbe inizio. Francesca Rondinella, intreccia la parola al canto sui testi di Viviani, Camilleri, Ortese, De Luca, Belli, Daniele, Solanas, Bennato. Le danzatrici Sabrina D’Aguanno e Sonia Di Gennaro daranno corpo e movimento incarnando nella danza le atmosfere evocate, su musiche arrangiate da Giosi Cincotti, arricchite da sue composizioni originali con le linee coreografiche di Akerusia Danza e il coordinamento artistico di Elena D’Aguanno.

Estratto di una performance più lunga Silence-music of life, produzione Artgarage, utilizza le nuove tecnologie come elemento fondante della narrazione. Il lavoro è costruito sulla ricerca del movimento che genera un suono da codificare. Improvvisazione e composizione si fondono e rimestano insieme. Il palco è uno spazio bianco, ampio e silenzioso. Spazio definito dalle azioni dei performer intenti a percepire sé stessi in relazione all’altro. Un continuo cercarsi e sorreggersi fatto d’intrecci vorticosi e dinamiche crescenti, un flusso di danza elegante e potente, ma allo stesso tempo dolce e raffinato che dà vita al suono. Con la coreografia e regia di Emma Cianchi, la performance è interpretata da Ginevra Cecere, Antonio Nicastro e Armando Rossi. Sound design: Eugenio Fabiani.

La programmazione si inserisce nel progetto esteso La Campania è Teatro, Danza e Musica, promosso da ARTEC/Sistema MED in collaborazione con SCABEC Società Campana Beni Culturali e Fondazione Campania dei Festival, con il patrocino della Regione Campania. Oltre la linea nasce nel 2010 per volontà dell’associazione Itinerarte, presieduta da Rosario Liguoro, con l’intento di mettere più realtà associative operanti nell’ambito della danza contemporanea. La rassegna intende superare le modalità consuete di rappresentazione per una creazione artistica che vada oltre l’individualità espressiva di ciascuna realtà.