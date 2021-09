Asl Salerno, da domani al via l’operazione “Scuola sicura”.

In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico l’Asl Salerno mette a disposizione degli istituti scolastici che ne faranno richiesta tre unità mobili di vaccinazione che stazioneranno davanti alle scuole per vaccinare che non l’avesse ancora fatto.



L’iniziativa partirà domani, da Nocera Inferiore e Pagani, dove le tre unità mobili inizieranno il loro tour, per spostarsi poi negli altri centri della provincia a seconda della richiesta dei dirigenti scolastici.



L’accesso a bordo, per studenti over 12, genitori, docenti e personale scolastico, sarà libero e senza prenotazione.



Le scuole di Salerno e provincia potranno candidarsi inviando una mail al seguente indirizzo:

at.nigro@aslsalerno.it.–