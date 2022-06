Nuovo ristorante McDonald’s a Battipaglia, presentazione mercoledì 22.

Si svolgerà mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 11, presso il ristorante McDonald’s di Mercatello (via Trento, Salerno), la conferenza stampa di presentazione della festa in programma il prossimo 24 giugno a Battipaglia.

Sarà l’occasione per festeggiare insieme alle istituzioni, ai clienti e ad alcuni testimonial dello star system nazionale l’inaugurazione del nuovo ristorante McDonald’s di Battipaglia, aperto lo scorso dicembre, con un taglio del nastro molto sobrio e minimal per motivi di sicurezza a causa del crescere della curva pandemica e in rispetto delle tante vittime del Covid.

Con l’arrivo dell’estate e con l’alleggerimento delle misure restrittive, McDonald’s ha deciso di dedicare un momento di festa alla comunità e ai propri appassionati.

Saranno presenti in conferenza stampa:

Cecilia Francese , Sindaca di Battipaglia

Luigi Snichelotto, Partner McDonald's per le province di Salerno e Potenza

Durante la conferenza stampa, saranno delineate anche le prossime iniziative a sfondo sociale, tra cui la nuova campagna di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente. Saranno illustrati, inoltre, i dati conclusivi e il report relativi all’iniziativa dei pasti solidali per le fasce più fragili.