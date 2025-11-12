Nuove sfide per l’Università del domani

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Kyneticsocial agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin, acquista mi piace e follower italiani garantiti ed aumenta la visibilità dei tuoi social
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.

Nuove sfide per l’Università del domani. Formazione, impatto e ricerca per una società in trasformazione” è il titolo dell’Incontro che si terrà mercoledì 12 novembre, alle ore 10.00, presso l‘Aula “C. Pecoraro” (edificio C1) del campus di Fisciano.

L’incontro sarà un dialogo sull’università nel futuro, con le voci dei rappresentanti degli Enti e degli Organi nazionali del sistema universitario e della ricerca.

Di seguito il Programma dei lavori.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Virgilio D’ANTONIO Rettore | Università degli Studi di Salerno

Interventi

Antonio Felice URICCHIO Presidente | ANVUR Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

Paolo PEDONE Presidente | CUN Consiglio Universitario Nazionale

Raimondo LUCIANO Vice Presidente | CNVR Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca

Andrea LENZI Presidente | CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE