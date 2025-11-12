“Nuove sfide per l’Università del domani. Formazione, impatto e ricerca per una società in trasformazione” è il titolo dell’Incontro che si terrà mercoledì 12 novembre, alle ore 10.00, presso l‘Aula “C. Pecoraro” (edificio C1) del campus di Fisciano.
L’incontro sarà un dialogo sull’università nel futuro, con le voci dei rappresentanti degli Enti e degli Organi nazionali del sistema universitario e della ricerca.
Di seguito il Programma dei lavori.
PROGRAMMA
Saluti istituzionali
Virgilio D’ANTONIO Rettore | Università degli Studi di Salerno
Interventi
Antonio Felice URICCHIO Presidente | ANVUR Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca
Paolo PEDONE Presidente | CUN Consiglio Universitario Nazionale
Raimondo LUCIANO Vice Presidente | CNVR Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca
Andrea LENZI Presidente | CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche
