“Nuove sfide per l’Università del domani. Formazione, impatto e ricerca per una società in trasformazione” è il titolo dell’Incontro che si terrà mercoledì 12 novembre, alle ore 10.00, presso l‘Aula “C. Pecoraro” (edificio C1) del campus di Fisciano.

L’incontro sarà un dialogo sull’università nel futuro, con le voci dei rappresentanti degli Enti e degli Organi nazionali del sistema universitario e della ricerca.

Di seguito il Programma dei lavori.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Virgilio D’ANTONIO Rettore | Università degli Studi di Salerno

Interventi

Antonio Felice URICCHIO Presidente | ANVUR Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

Paolo PEDONE Presidente | CUN Consiglio Universitario Nazionale

Raimondo LUCIANO Vice Presidente | CNVR Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca

Andrea LENZI Presidente | CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche

