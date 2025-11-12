Festival Internazionale del Cinema di Salerno, presentazione venerdì 14

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Venerdì 14 novembre 2025, alle ore 10:00, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, si terrà la conferenza stampa ufficiale di presentazione della 79ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno (FICS), uno degli appuntamenti culturali più longevi e prestigiosi del panorama cinematografico italiano, che si terrà a Salerno dal 24 al 29 novembre.

Durante l’incontro saranno illustrati il programma, le novità e i protagonisti dell’edizione 2025, che si preannuncia ricca di eventi, proiezioni e ospiti di rilievo.

Interverranno:

Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno
Avv. Paola De Cesare, Direttore Artistico del FICS
Tullio Benissone, scrittore
Gaetano Amatruda, Responsabile Relazioni Istituzionali FICS
Prof. Rino Cuccurullo, Docente di Fisica Tecnica del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno
Don Roberto Faccenda, Direttore della Pastorale Giovanile
Maurizio Casagrande, attore, regista cinematografico e presentatore della 79esima edizione.

Un’occasione per raccontare come il Festival del Cinema di Salerno continui, anno dopo anno, a valorizzare la cultura cinematografica, le nuove generazioni e la città stessa, sempre più punto di riferimento nel panorama artistico e culturale nazionale.

