Luci d’Artista, si lavora all’installazione ma non c’è ancora annuncio ufficiale su accensione

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Kyneticsocial agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin, acquista mi piace e follower italiani garantiti ed aumenta la visibilità dei tuoi social
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.

Nell’attesa di conoscere le date di inizio e fine delle Luci d’Artista 2025/2026, le maestranze stanno completando l’installazione delle ultime opere luminose; spiccano tra queste “Il Mare d’Inverno” (tema che ricorrente in questa XX edizione) sul Corso Vittorio Emanuele e le nuove opere in Villa Comunale tra cui spiccano creature preistoriche (dinosauri), fiori e ghirlande.

Si lavora quindi senza sosta per l’attesa inaugurazione che molto probabilmente sarà venerdì 14 novembre 2025.

 

Anche in piazza Flavio Gioia (La Rotonda) procede la messa in posa delle luminarie a ritmo serrato.

Il Corso Vittorio Emanuele addobbato con “Il Mare d’Inverno”, piazza Vittorio Veneto (la piazza prospiciente la stazione ferroviaria centrale della città), addobbata con enormi fiori luminosi, l’orso polare in piazza Giancamillo Gloriosi (nel quartiere Torrione), la spiaggia di Santa Teresa ed il sottopiazza della Libertà con note musicali e pesciolini colorati, la Villa Comunale con gli animali preistorici, piazza Flavio Gioia (la Rotonda) con “Le stelle stanno a guardare” e le tante altre opere ed installazioni luminose per tutta Salerno, si preparano a brillare tra poche ore, e la città si prepara ad accogliere i tanti turisti che verranno a visitare le luminarie salernitane giunte al grande traguardo della ventesima edizione. Tutto pronto, in attesa dell’annuncio ufficiale da parte dell’Amministrazione Comunale.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE