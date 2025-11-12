Luci d’Artista, si lavora all’installazione ma non c’è ancora annuncio ufficiale su accensione

Nell’attesa di conoscere le date di inizio e fine delle Luci d’Artista 2025/2026, le maestranze stanno completando l’installazione delle ultime opere luminose; spiccano tra queste “Il Mare d’Inverno” (tema che ricorrente in questa XX edizione) sul Corso Vittorio Emanuele e le nuove opere in Villa Comunale tra cui spiccano creature preistoriche (dinosauri), fiori e ghirlande.

Si lavora quindi senza sosta per l’attesa inaugurazione che molto probabilmente sarà venerdì 14 novembre 2025 .

Anche in piazza Flavio Gioia (La Rotonda) procede la messa in posa delle luminarie a ritmo serrato.

Il Corso Vittorio Emanuele addobbato con “Il Mare d’Inverno”, piazza Vittorio Veneto (la piazza prospiciente la stazione ferroviaria centrale della città), addobbata con enormi fiori luminosi, l’orso polare in piazza Giancamillo Gloriosi (nel quartiere Torrione), la spiaggia di Santa Teresa ed il sottopiazza della Libertà con note musicali e pesciolini colorati, la Villa Comunale con gli animali preistorici, piazza Flavio Gioia (la Rotonda) con “Le stelle stanno a guardare” e le tante altre opere ed installazioni luminose per tutta Salerno, si preparano a brillare tra poche ore, e la città si prepara ad accogliere i tanti turisti che verranno a visitare le luminarie salernitane giunte al grande traguardo della ventesima edizione. Tutto pronto, in attesa dell’annuncio ufficiale da parte dell’Amministrazione Comunale.

