Smart Tourism, Sostenibilità e Percorsi Innovativi per affrontare la sostenibilità economica, ambientale e sociale. Venerdì all’Università di Salerno il convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DISES).

Di economia circolare, di turismo e di sostenibilità si parlerà durante il convegno organizzato per venerdì 14 novembre alle ore 9,30 presso l’Aula “Cilento”, Edificio C1 del Campus di Fisciano, in occasione della Seconda Giornata di Terza Missione, organizzata dall’Ateneo a cui partecipa il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DISES) da sempre attento alla ricerca in materia di sostenibilità, turismo ed innovazione. Dopo i saluti del nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, il professore Virgilio D’Antonio, dei Delegati di Ateneo Terza Missione, la professoressa Carmen Gallucci e il professor Tiziano Zarra, del Direttore del DISES, professor Sergio Pietro Destefanis, ordinario di Economia Politica, e del Delegato del DISES per la Terza Missione, il professor Luigi Aldieri, ordinario di Politica Economica, saranno presentate le attività che si svolgono all’interno del Dipartimento attraverso tre “Casi Studio”, che rappresentano solo una parte delle molteplici iniziative di Terza Missione promosse dal DISES. Il primo progetto, denominato “Smart Tourism CampanIA: data analytics e Intelligenza Artificiale per il turismo”, è sviluppato dal professor Vincenzo Candila, associato di Statistica Economica, e dalla dottoressa Cecilia Viscardi, ricercatrice in Statistica, con l’ausilio del Laboratorio di Ricerca e Didattica Avanzata in Statistica (STATLAB). Il progetto utilizza strumenti avanzati di analisi dei dati e modelli di Intelligenza Artificiale per raccogliere e sintetizzare automaticamente le recensioni pubblicate su diverse piattaforme dedicate al turismo. L’obiettivo è offrire una lettura immediata e personalizzata delle opinioni dei visitatori sui monumenti, le attrazioni, la ristorazione e le strutture ricettive della Campania, contribuendo a valorizzare un modello di turismo intelligente e inclusivo. In questo modo, “Smart Tourism CampanIA “si propone di rafforzare il legame tra Università e territorio, mettendo a disposizione della comunità e degli operatori locali strumenti innovativi per promuovere in chiave digitale il patrimonio culturale e turistico campano. A parlare di “Sostenibilità tra Ricerca e Opportunità” saranno le due Responsabili Scientifiche della sessione: le professoresse Marisa Faggini, docente di Politica Economica, e Maria Grazia Romano, docente di Economia Politica, che spiegheranno le attività svolte all’interno del Dipartimento: “La nostra attività, anche quella di ricerca, non è rivolta solo al mondo accademico, ma è caratterizzata da una forte interazione con il territorio che si realizza attraverso la disponibilità di tirocini extracurriculari presso le aziende in convenzione, consentendo ai nostri allievi di sperimentare un primo approccio con il mondo del lavoro. Attraverso l’illustrazione di una delle nostre attività di ricerca legata allo spreco alimentare, evidenzieremo le collaborazioni che su questo tema stiamo portando avanti con diversi enti, come ad esempio, quella con “Confartigianato di Salerno” e “Cluster AgriFood Campania”. Collaborazione, quest’ultima che si sostanzia non solo nella stipula di convenzioni per tirocini curriculari ed extracurricolari, ma anche nella partecipazione a progetti di ricerca europei come ERASMUS Plus, HORZION EUROPE, e regionali come Campania Academy Industria”. A presentare il caso studio sarà la Dottoressa Michela Petruzzo – Senior EU Project Manager di Confartigianato Imprese Salerno e di “Cluster Agrifood Campania” che illustrerà le attività di interazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche.Il terzo Caso Studio si intitola “Percorsi innovativi per la sostenibilità e la valorizzazione di prodotti ed itinerari enogastronomici campani” e, come ha spiegato il Responsabile Scientifico, la professoressa Serena Serravalle: “Ha quale obiettivo il trasferimento e il potenziamento delle competenze del capitale umano, al fine di valorizzare i prodotti agroalimentari e il turismo enogastronomico campano, creando un meccanismo virtuoso di sviluppo sostenibile delle aree rurali, sotto il profilo economico, sociale e territoriale. Lo stesso si articola in una serie di attività formative concepite per favorire la partecipazione attiva ai processi di costruzione della conoscenza, con metodologie didattiche innovative, rilascio di certificazioni e collaborazioni con enti, imprese e scuole, coinvolgendo anche categorie a rischio di marginalizzazione. I percorsi sono innovativi perché tendono a fornire nuove competenze e nuove metodologie, che utilizzano anche le tecnologie digitali. Sono stati coinvolti nel progetto diversi partners, tra i quali: associazioni di imprenditori ed imprese che operano nell’ambito dell’informatica, professionisti del settore dell’hospitality, enti impegnati nella promozione dei prodotti e del turismo enogastronomico, imprese produttrici di energie sostenibili. Per l’arco temporale 2026-2029, sulla base della programmazione annuale definita nel quadro degli accordi di partenariato, saranno attivate ulteriori iniziative formative. Abbiamo già sottoscritto delle convenzioni con diversi istituti scolastici: il Liceo Statale Regina Margherita di Salerno; l’IIS Besta Gloriosi di Battipaglia e l’IIS E. Fermi di Sarno, che saranno anche presenti in aula il 14 novembre”. A presentare il Caso studio saranno anche il dottor Daniele Accarino, dell’HLS Hospitality, il dottor Luca Martuscelli, dell’ETS Università dei Sapori e il dottor Gabriele Granato della Ellycode, ospite della giornata e nuovo partner del progetto. Parteciperanno al convegno il dottor Michele Buonomo – membro della Segreteria Nazionale di Legambiente, e gli allievi che si sono laureati presso il Dipartimento DISES dell’Università di Salerno che fanno parte della comunità Alumni e che racconteranno i loro traguardi professionali raggiunti: Angelo Murano (3-i S.p.A., Roma); Mattia Lamberti (Raiffeisen Bank International AG, Vienna); Paolo Petti (Specialista Economico – Statistico – Provincia di Salerno). Il professor Luigi Aldieri ha spiegato che la “Terza Missione” rientra tra le finalità istituzionali dell’Ateneo:” Rappresenta un’attività sinergica alla Ricerca Scientifica e alla Didattica. Il DISES condivide gli obiettivi di Ateneo e a tal fine organizza eventi e svolge attività per realizzare importanti interazioni con il sistema economico, con la comunità sociale e le istituzioni per la diffusione della conoscenza”.

Aniello Palumbo

Mi piace: Mi piace Caricamento...