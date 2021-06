Nuove imprese: nasce a Sorrento Easycostiera.it Il nuovo portale per soggiornare, vivere e abitare in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana.

Nasce a giugno 2021, volutamente a ridosso della fase forse non conclusiva ma certamente risolutiva della pandemia/sindemia da Covid19, una nuova impresa campana dedicata al settore turismo e tempo libero: Easycostiera.it.



Idea/progetto dell’imprenditore e creativo Max Zotti, Easycostiera.it è un portale web chiaro, facile e intuitivo, in italiano, inglese, tedesco e spagnolo che, in questo momento di ripresa socio-economica del Paese, ha il preciso intento di soddisfare le esigenze, le curiosità e le richieste di quanti, italiani e stranieri, vogliono usufruire delle bellezze e dei servizi della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana.





Il portale offre una straordinaria panoramica, aggiornata in tempo reale grazie ad una rete capillare di referenti g-locali, con tutte le informazioni possibili in fatto di hotel, ville, case vacanza, B&B, ristoranti, stelle Michelin, escursioni, noleggio imbarcazioni, cooking school, eventi, shopping, Luxury Experiences e tanto altro, non ultima la possibilità di vivere anche l’esperienza Yacht Culture offerta dalle eccellenze campane del settore.



“Il nostro obiettivo – sottolinea il Ceo & Founder del progetto Max Zotti – è rendere appunto “easy” l’approccio alle informazioni e alle tantissime offerte del territorio, in sintonia con la ben nota “cultura dell’accoglienza” che la costiera più famosa e “gentile” del mondo da sempre offre ai suoi visitatori”.



Veste grafica elegante e molto intuitiva e pagine ufficiali nei principali social network (Facebook, Instagram e Pinterest) coordinate dal Team dell’agenzia Tadvert, il nuovo portale ha forse il suo valore più alto nel fatto che finalmente offre la possibilità alle strutture in esso indicizzate di bypassare i costi di percentuale solitamente dovuti ai ben noti colossi internazionali del settore hospitality.



Easycostiera.it offre, infatti, uno spazio vetrina nel quale domanda e offerta si incontrano: l’utente può accedere gratuitamente al portale e avere un contatto diretto con i migliori operatori del settore ricettivo che, a loro volta, finalmente possono gestire clienti e prenotazioni direttamente, senza intermediazioni e senza spese di commissioni.



Il portale contine anche una vetrina di eccellenze dei prodotti del territorio e una speciale sezione “Highlights” con le migliori esperienze da vivere lungo il meraviglioso territorio che – da Vico Equense a Vietri sul Mare – attraversa tutti i comuni della penisola sorrentina e della costiera amalfitana.



Organizzatore di eventi culturali/musicali, Dj e produttore discografico nonché appassionato e profondo conoscitore del (suo) territorio, Max Zotti vive a Vico Equense, sua base operativa. Da sempre attento alle eccellenze della Penisola e della Costiera, ha deciso di mettere al servizio di imprenditori del settore, turisti e residenti la sua esperienza e il suo know how per contribuire alla ripresa del comparto turistico campano che vede proprio nella costiera più famosa e celebrata al mondo il punto focale della ripartenza.



“Oltre a trovare e prenotare ristoranti, case, ville, residenze – conferma Zotti – con la sezione “Vendo e Compro” Easycostiera.it offre anche la possibilità di poter vendere e comprare immobili e realizzare così i propri sogni in modo semplice e sicuro. Con un semplice click – continua – mettiamo in contatto gli utenti con le migliori agenzie e i migliori professionisti del settore immobiliare della nostra fascia costiera”.



Il portale è interamente costruito in chiave “Banner Buy” (banner linkati) con il contatto diretto tra utenti e aziende affiliate al portale tramite link.



Da oggi il sito è online e visibile da cellulare con Progressive Web App.