Nuova Hyundai Ioniq 5, test drirve sabato 13 e domenica 14 da AutoSantoro.

Hyundai presenta IONIQ 5 Driving Experience, uno speciale weekend di test drive nella concessionaria Hyundai Autosantoro (SA), in via Amato 16, per far scoprire al pubblico le caratteristiche innovative e la filosofia sostenibile di Nuova IONIQ 5, il crossover 100% elettrico appena lanciato sul mercato italiano.

Sabato 13 e domenica 14 novembre, infatti, il pubblico potrà mettersi al volante del rivoluzionario modello elettrico e scoprire tutti i benefici della mobilità elettrica insieme agli Expert Drivers dell’autorevole testata automobilistica Quattroruote, che in modo dedicato forniranno a ciascun partecipante informazioni e consigli, dalla guida alla gestione dell’auto, e risponderanno a tutte le curiosità sia sul modello che sulla mobilità green.

IONIQ 5 rappresenta il manifesto della mobilità elettrica secondo Hyundai. Primo modello a nascere sulla piattaforma dedicata ai veicoli elettrici a batteria (E-GMP), IONIQ 5 fissa un nuovo standard per ridefinire la mobilità a zero emissioni attraverso caratteristiche innovative e sostenibili.

Oltre al design unico di esterni ed interni, il pubblico potrà apprezzare le performance di guida del modello e la sua vocazione sostenibile. In IONIQ 5 l’attenzione alla sostenibilità si declina anche attraverso l’utilizzo, in numerosi punti di contatto, di materiali eco-compatibili come i rivestimenti di sedili e braccioli ricavati da fonti sostenibili (bottiglie di plastica riciclate, lana o pelle trattata con oli vegetali) e i pannelli di rivestimento delle portiere realizzati in “paperette”, un materiale riciclabile, simile alla carta, che rappresenta una novità assoluta nel settore automobilistico. Infine, i tappetini disponibili in ECONYL®, un filato in nylon rigenerato ottenuto da reti da pesca riciclate e altri rifiuti recuperati in mare.

Per accedere ai test drive è necessario prenotarsi sulla piattaforma IONIQ 5 Driving Experience.