Novecento domenica 9 al Teatro Genovesi

Domenica 9 marzo 2025, alle ore 19.00, sarà la Filodrammatica Orenese di Vimercate (MB) ad andare in scena al Teatro Genovesi a Salerno con lo spettacolo “Novecento” di Alessandro Baricco nell’ambito del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno, ideato e organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi diretta da Enzo Tota, in partenariato con l’IIS Genovesi-Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano, con il sostegno del Soroptimist International Club Salerno e dell’Unione Italiana Libero Teatro Campania.

Tratto dal celebre monologo di Alessandro Baricco, questo spettacolo vuole essere, oltre che un momento di divertimento, poiché il testo è denso di un’acuta ironia, anche un’occasione per riflettere e immergersi in questo favoloso viaggio sul mistero dell’uomo. Da questo testo Giuseppe Tornatore ha tratto il suo capolavoro La leggenda del pianista sull’Oceano.

SINOSSI. “Il Virginian era un piroscafo. Negli anni tra le due guerre faceva la spola tra Europa e America, con il suo carico di miliardari, di emigranti, e di gente qualsiasi. Dicono che sul Virginian si esibisse ogni sera un pianista straordinario, dalla tecnica strabiliante, capace di suonare una musica mai sentita prima, meravigliosa. Dicono che la sua storia fosse pazzesca, che fosse nato su quella nave e che da lì non fosse mai sceso. Dicono che nessuno sapesse il perché.”

GLI ALTRI SPETTACOLI. Il cartellone per domenica 16 marzo 2025, alle ore 19.00, prevede Ophelia and the Corò nuts di Padova in “Romanzo breve, ovvero una prevedibilissima commedia romantica in pantomima musicale” di R. Ranzato, C. Corò e C. Maffia. Domenica 30 marzo 2025, alle ore 19.00, la Compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini” di Rovereto (TN) concorrerà per il podio con “Come due angeli sul cornicione, c’eravamo troppo amati” di Roberto Marafante. La finale quest’anno è in programma domenica 13 aprile 2025, alle ore 19.00, con lo spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno.

Per ulteriori informazioni sul festival, contattare il numero 338 2041379 o visitare il sito ufficiale: www.compagniadelleclissi.eu.