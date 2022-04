Nota di chiarimento del professor Nicola Maffulli in merito alle vicende relative agli specializzandi della Scuola di Ortopedia di Salerno

Oggetto: vicende relative agli specializzandi della Scuola di ortopedia di Salerno –

comunicato ufficiale in nome e per conto del Prof. dott. Nicola Maffulli

I sottoscritti avv.ti Luca Imposimato del foro di S. Maria C.V. e Antonio Musio del foro

di Salerno, quali portavoce del Prof. dott. Nicola Maffulli, in relazione ai fatti venuti alla

ribalta in data odierna attraverso numerose agenzie di stampa, intendono precisare

che il loro assistito chiarirà la propria posizione nelle sedi ufficiali, in modo da non

alimentare inutili processi mediatici.

Ad ogni modo si intende porre l’attenzione sulla strumentalità, da parte di alcuni,

nell’utilizzare immagini avulse dal proprio contesto e dichiarazioni prive di fonte,

manipolando la percezione dei fatti, mettendo in moto la cd. “macchina del fango” sul

prof. Maffulli, danneggiando anche gli stessi specializzandi.

Il prof. Maffulli si riserva di azionare le opportune azioni legali a propria tutela.

Cordialità

Caserta – Salerno lì, 06/04/2022

avv. Luca Imposimato avv. Antonio Musio