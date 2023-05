Non basta il tris di Dia, la Fiorentina ferma la Salernitana sul pari.

Pari pirotecnico all’Arechi, la Salernitana per tre volte colpisce con Dia ma per tre volte la Fiorentina replica alle reti granata.

Un altro pareggio per la Salernitana, che aveva sfiorato la vittoria che le avrebbe dato maggiore tranquillità per la salvezza.

Partenza sprint per la Salernitana che, dopo dieci giri di lancette, ha trovato la rete del vantaggio con il solito Dia. La squadra locale riesce a tenere bene il campo fino alla mezz’ora, poi sale in cattedra la Fiorentina, che trova il pareggio con il colpo di testa di Nico Gonzales. All’Arechi si torna negli spogliatoi sull’1-1.

Ripresa ricca di emozioni: locali che si portano di nuovo avanti con Dia, bravo ad approfittare della linea difensiva viola troppo bassa, in seguito la Fiorentina pareggia con Ikonè su suggerimento di Bonaventura. Ci pensa ancora il 29, su rigore, a far esplodere di gioia l’Arechi (tripletta per lui) ma pochi minuti dopo Biraghi, da punizione, evita il ko a Italiano.