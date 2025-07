Nocera Jazz Festival, DadFunk giovedì 3

Al” Nocera Jazz Festival” DadFunk feat. Cleo Reign Stewart & Neney Santos, giovedì 3 luglio 2025

Monastero di Sant’Anna – Via Sant’Anna, 84014 Nocera Inferiore (Sa)

DadFunk

DadFunk è un collettivo musicale italiano fondato da Emiliano Pari e Marcello Sutera, due produttori e musicisti con una profonda passione per il groove. La band è nota per la sua energia travolgente e per un sound che fonde funk, soul e jazz. Il loro album “Beat Gravity” è stato accolto con entusiasmo dalla critica e dal pubblico.

Cleo Reign Stewart

Cleo Reign Stewart è una cantante internazionale, vocal coach e performer con base a Londra. Ha collaborato con artisti di fama mondiale e ha partecipato a eventi prestigiosi, tra cui il lancio del musical di Berry Gordy e la celebrazione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

Neney Santos

Neney Santos è uno dei più brillanti percussionisti brasiliani in Italia. Ha collaborato con artisti internazionali e si distingue per la sua maestria nelle percussioni afro-brasiliane, portando sul palco un’energia unica e coinvolgente. . La manifestazione è affidata alla direzione artistica de “Il Moro “

🎟️ Biglietti: €5,00 + prevendita

🎫 Acquista Biglietti su https://bit.ly/DadFunk

📱 Info WhatsApp: 3899688834

Mi piace: Mi piace Caricamento...