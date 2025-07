Nina Zilli, Roy Paci ed Amy Winehouse Band: Happy Birthday Amalfi in Jazz!

Si illumina la notte della Costiera con i concerti sotto le stelle di Amalfi in Jazz, che celebra un compleanno importante, le sue prime dieci edizioni. Un debutto in grande stile per il calendario 2025 di Amalfi Summer Fest, il programma di eventi promosso dal Comune di Amalfi guidato dal Sindaco Daniele Milano.

Dieci anni in cui il jazz, in tutte le sue sfumature, ha dominato Piazza Duomo, trasformata in un elegante salotto en plein air, con la scalata monumentale della Cattedrale di Sant’Andrea declinata in un anfiteatro unico al mondo. Dall’interplay al jazz puro alla bossanova, passando attraverso sonorità latin, caribbean, funk, soul, con artisti straordinari che hanno regalato in dieci edizioni emozioni profonde.

«Un traguardo importante per la rassegna di punta dell’estate ad Amalfi – esordisce il Sindaco Daniele Milano – Per l’occasione abbiamo predisposto un programma con artisti che riescono a generare un feeling unico con il pubblico, tra cui Nina Zilli, Roy Paci, oltre ad un omaggio speciale alla voce unica ed inconfondibile di Amy Winehouse, fino al concerto finale del Capodanno Bizantino con Mario Biondi. L’idea creativa è attraversare la musica in tutte le sue sfumature, per dar vita ad una programmazione ampia che soddisfi i gusti di tutte le diverse fasce generazionali. Amalfi Summer Fest è incontro, è aggregazione, ma soprattutto è un’occasione di felicità per tutti, cittadini residenti, turisti e appassionati, come sempre ad ingresso libero».

Si inizia sabato 12 luglio 2025 alle ore 22 in Piazza Duomo con la band originale di Amy Winehouse, la cantante nota per la sua voce profonda ed espressiva di contralto e per il suo eclettico mix di generi musicali, tra cui soul, rhythm and blues, scomparsa ad appena 27 anni. A guidare la formazione il suo storico direttore musicale e bassista Dale Davis – amico intimo di Amy sin dagli esordi. Un live intenso che celebra l’epoca che ha ridefinito la musica globale e le performance dal vivo. Uno spettacolo che mantiene vivo lo spirito, l’eredità e il suono unico di Amy, in una connessione autentica resa possibile solo dai musicisti che hanno condiviso con lei il palco. Con la straordinaria voce di Bronte Shandé, questo concerto è diventato un’esperienza indimenticabile per ogni generazione: un omaggio sold-out nei teatri, nei festival e nei tour in tutto il Regno Unito, in Europa e nel mondo. Un viaggio emozionante tra i grandi successi e i capolavori tratti dagli album pluripremiati di Amy Winehouse e molto altro. A comporre la line up: basso – Dale Davis; chitarra – Hawie Gondwe; batteria – Nathan Allen – Stuart Anning; sassofono – Dave Temple – Frank Walden; tromba – Enrico Collins– Dominic Glover – Ben Edwards; voce Bronte Shande.

Amy Winehouse continua a emozionare milioni di persone in tutto il mondo, con le nuove generazioni che amano la sua musica. È stata la più grande voce femminile mai esistita nel Regno Unito, un tesoro nazionale e per molti semplicemente la più grande artista della sua generazione, una perdita per tutti coloro che hanno amato lei e la sua musica. Un concerto gioioso, incredibile, con un sound senza tempo, con tutti i suoi capolavori, “Rehab”, “Valerie”, “Back To Black”, “Love Is A Losing Game”, “Tears Dry On Their Own”, “I’m No Good” e molti altri.

«Siamo emozionati. Amalfi in Jazz celebra un traguardo importante, arrivando alla sua decima edizione. È una rassegna che negli anni è cresciuta, si è evoluta, permettendo di vivere momenti indelebili – afferma Enza Cobalto, Consigliera agli Eventi e curatrice di Amalfi Summer Fest – Saranno tre concerti strepitosi. Dopo il tributo ad Amy Winehouse, avremo un’altra grande interprete meravigliosa, Nina Zilli, con il suo fascino musicale che si muove tra atmosfere retrò e avanguardie sonore. E poi Roy Paci, trombettista, compositore e producer, in una versione inedita, in formazione jazz. Come sempre, le luci si spengono, si illuminano le luci architetturali del Duomo di Amalfi e si spalanca la magia».

Venerdì 18 luglio 2025 sempre alle ore 22 Nina Zilli porterà sul palco tutta l’energia della sua voce inconfondibile e della sua anima soul, in uno show che è un viaggio tra sonorità vintage, pop contemporaneo e raffinate influenze internazionali. Artista tra le più eclettiche e amate della scena italiana, Nina fonde con eleganza il sound italiano degli anni ’60 con il soul e il reggae, dando vita a un concerto coinvolgente, capace di parlare a più generazioni. Con i suoi brani iconici e le hit tratte da album di grande successo, Nina Zilli ha conquistato palchi prestigiosi in tutta Italia e all’estero, partecipando a Sanremo, riempiendo teatri, festival e piazze con la sua voce potente e il suo stile unico. Uno spettacolo dal vivo imperdibile, in cui classe, passione e talento si fondono in una serata da ricordare.

Gran finale venerdì 25 luglio 2025 avvolgerà Piazza Duomo con il suo calore Roy Paci, in un viaggio raffinato attraverso le mille sfumature del suo mondo musicale: un artista eclettico che, in questa veste più intima ed elegante, esplora le radici del jazz, dello swing e della musica d’autore, con incursioni in territori latini e mediterranei. Accompagnato da una formazione d’eccezione, Roy Paci abbandona temporaneamente l’energia esplosiva dello ska e del reggae per dare spazio alla melodia, all’improvvisazione e al dialogo sonoro, in un concerto che unisce tecnica, cuore e creatività. Dalla sua inseparabile tromba nascono atmosfere calde, sofisticate, a tratti nostalgiche, ma sempre vibranti. Un’occasione speciale per ascoltare uno dei musicisti più versatili della scena italiana in una dimensione più raccolta, ma non meno potente.

I concerti di Amalfi Summer Fest sono tutti ad ingresso gratuito.

