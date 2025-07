La Disfida dei Trombonieri a Cava

È stata un’edizione strepitosa e carica di emozioni la XLIX edizione della “Disfida dei Trombonieri”, vinta, sul fil di lana, dal Casale “Senatore”.

Al Casale vincitore è stato donato il “Drappo della Vittoria” realizzato dall’artista Paola Imposimato, scelto tra le decine di opere giunte dopo il concorso nazionale realizzato dall’ATSC. Il Casale Santa Maria del Rovo si è invece aggiudicato il Trofeo “Città Fedelissima” per la migliore esibizione musico-coreografica, opera realizzata da Sara Tortorella.

Una folla entusiasta allo stadio comunale “Simonetta Lamberti” ha tifato per i colori dei propri casali in modo fantastico e passionale, facendo da cornice alla manifestazione realizzata dall’Associazione Trombonieri Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’ Tirreni con il patrocinio di Comune di Cava de’ Tirreni, Regione Campania, Provincia di Salerno, Ministero della Cultura, ENIT Spa e Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni.

Presenti alla manifestazione la consigliera regionale, nonché delegata del Comune di Napoli, Roberta Gaeta, che ha ricevuto dalle mani del presidente dell’ATSC la “Pergamena d’Oro”, opera creata dall’artista cavese Rita Cafaro con cui è stata omaggiata la Città di Napoli per i suoi 2500 anni e soprattutto per celebrare il forte legame storico-culturale che la lega a Cava de’ Tirreni.

“Una manifestazione che – ha detto Roberta Gaeta – mette in risalto la grande storia di una città come Cava de’ Tirreni, da sempre parte integrante della cultura campana e che ha sempre contraddistinto Napoli e Cava de’ Tirreni. Ed oggi abbiamo imparato, ancora di più che le “armi” possono essere e volte non strumento di guerra ma fuochi di Pace”. “La Regione Campania – ha sostenuto Franco Picarone consigliere regionale e Presidente della commissione bilancio – ha fortemente sostenuto, anche economicamente, questa meravigliosa manifestazione, che fonde cultura, storia, tradizioni, folclore e passione in un unico grande , indimenticabile spettacolo . Queste sono le manifestazioni che ci rendono orgogliosi di essere Campania.” “Una manifestazione che coinvolge una città – ha sostenuto Vincenzo Servalli sindaco di Cava de’Tirreni – e che oggi ci rende orgogliosi di essere Cavesi”.

Il presidente dell’ATSC Paolo Apicella ha sottolineato il grande sforzo per realizzare l’evento, ringraziando tutti i gruppi dell’ATSC e promettendo una grande manifestazione in occasione del prossimo anno per la cinquantesima edizione della Disfida dei Trombonieri.

La manifestazione conferma il suo valore come patrimonio culturale e vetrina turistica, capace di valorizzare Cava de’ Tirreni nei circuiti regionali, nazionali e internazionali. L’edizione 2025 ha superato ogni attesa in termini di pubblico, qualità esecutiva e partecipazione.

