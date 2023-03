Nasce associazione commercianti Pi.Ar.Bo. a Nocera.

Si è costituita a Nocera Inferiore una associazione di commercianti, che raccoglie gli operatori dei quartieri Arenula, Borgo e via Ricco.

L’idea di unire le forze per la valorizzazione dell’antico quartiere “Mercato” e non solo, nasce dalla esigenza di politiche commerciali condivise su un’area relativamente vasta della Città, che si contraddistingue per la storicità dei luoghi e la forte componente culturale.

L’associazione denominata con l’acronimo PI.AR.BO. raccoglie 50 attività commerciali già aderenti all’iniziativa, che nello spirito e nella logica della cooperazione istituzionale, hanno chiesto all’amministrazione comunale di intraprendere un proficuo rapporto di collaborazione.

Il primo Consiglio Direttivo è composto da Giuseppe Grassi, quale presidente, Gabriella Cuomo, vice-presidente, Lorenzo Granatino, tesoriere, Massimo Scarpati, segretario, Annarita Manzo e Antonio Sabatino, consiglieri.

Il prossimo obiettivo che l’associazione in collaborazione con gli Enti preposti si è prefissato, è rappresentato dal percorso finalizzato alla partecipazione ed al riconoscimento del Distretto del Commercio nella Città di Nocera Inferiore.