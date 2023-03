Sottoscritto protocollo d’intesa tra l’ANCI e l’UNPLI della Campania.

Sottoscritto a Napoli, presso la sede Regionale dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia sezione della Campania il protocollo d’intesa di collaborazione e partenariato tra l’ANCI e l’UNPLI Campania.

L’avvocato Carlo Marino, Sindaco di Caserta, Presidente Regionale dell’ANCI e Antonio Lucido, Presidente Regionale dell’UNPLI Campania, entrambi rappresentanti di oltre cinquecento Comuni e cinquecento Pro Loco della Campania, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per sancire anche attraverso atti formali un rapporto di collaborazione con patrocini e partenariato.

È impegno comune nel promuovere il territorio della Regione; un concorso sinergico tra enti e istituzioni locali e il mondo dell’associazionismo e volontariato facente ormaiparte del Terzo Settore.

L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Comitato Regionale della Campania, è una rete associativa presente nelle cinque province, raccoglie e rappresenta la lodevole azione delle Pro Loco della Campania.

Le Pro Lococostituiscono nella Campania un riferimento importante per la promozione del territorio, la valorizzazione, l’aggregazione sociale, praticando ogni giorno la culturadell’accoglienza e la sostenibilità ambientale. Le Pro Loco, in tanti casi, gestiscono beni e strutture locali e demaniali, messe a disposizione a titolo di comodato d’uso gratuito, evitando l’abbandono e il degrado delle stese.

Le Pro Loco sono anche le protagoniste indiscusse del rafforzamento del senso di identità e del valore di appartenenza tra tutte le fasce generazionali. Le Pro Loco, così come i Comuni, sono impegnate in vario modo nella lotta alla desertificazione e all’abbandono delle zone interne.

L’azione messa in campo dalle Pro Loco e dall’UNPLI meritevole di sostegno e attenzione accompagna lo sviluppo e la promozionedell’enogastronomia locale, facilita la conoscenza dei saperi e dei sapori dei borghi, dei paesi, delle città e complessivamente del territorio campano.

L’ANCI e il suo Presidente l’Avvocato Carlo Marino riconosce il valore della presenza e delle iniziative nonché l’importante ruolo delle Pro Loco, infatti attraverso la rete infatti, attraverso larete dei Comuni iscritti, è da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura locale perrafforzare i valori identitari del territorio e allo sviluppo del turismo sostenibile. L’UNPLI e le ProLoco riconoscono il ruolo fondamentale del processo di partecipazione democratica agli Enti locali e ai Comuni.

Preso atto dell’impegno unanimemente riconosciuto, le organizzazioni, l’ANCI Campania e l’UNPLI Campania hanno adottato un protocollo d’intesa di validità biennale anche sulla scia degli indirizzi del protocollo già sottoscritto a livello nazionale.

L’ANCI Campania, considera l’UNPLI l’interlocutore privilegiato nella programmazione turistica, nel sistema di accoglienza, di promozione e coordinamento dei beni culturali.

Inoltre, l’ANCI Campania si impegnerà a proporre l’utilizzo ad uso gratuito da parte delle Pro Loco della Campania, dei beni demaniali o di altra proprietà pubblica da destinarsi ad attività istituzionali o di pubblico interesse.

L’UNPLI Campania realizzerà seminari di formazione ed informazione di tematiche inerenti alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, ambientale, enogastronomico, folkloristico e turistico. Inoltre, si impegnerà a rendere disponibile la propria esperienza nella organizzazione di eventi.

Il protocollo sottoscritto sarà motivo di impegno per sensibilizzare i propri associati, Pro Loco e Comuni, con pari dignità, per l’istituzione in ogni comune di un “tavolo permanente per il Territorio”, coordinato dal Sindaco o da un suo delegato, finalizzato allapromozione congiunta degli eventi culturali da promuovere. Il Presidente Regionale dell’ANCIl’Avvocato Carlo Marino e il Presidente Regionale UNPLI Campania Antonio Lucido hanno espresso la soddisfazione per questo importante passaggio che sancisce, anche attraverso atti formali, il riconoscimento e un impegno comune tra enti locali e Pro Loco nel promuovere, sostenere,valorizzare la Campania, il suo territorio, le sue bellezze, la sua storia e le sue Comunità.