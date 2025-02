Musica, il Concertone di Radio Italia torna a Palermo

(Adnkronos) – Torna nel 2025 a Palermo l’appuntamento musicale live e gratuito più atteso: il concertone di Radio Italia. L'appuntamento, organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Palermo, è in programma venerdì 27 giugno al Foro Italico. “Saremo a Palermo il prossimo venerdì 27 giugno, per il nostro piacere e spero anche per quello di tutte le persone che saranno al Foro Italico – ha annunciato ai microfoni di Radio Italia l'editore e presidente Mario Volanti – Saremo felici di poter godere di questa serata di grande musica e di grande unione. È bello tornare a Palermo”. “Radio Italia Live-Il Concerto torna a Palermo e sarà uno dei più grandi eventi musicali in programma la prossima estate – ha commentato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – La città è pronta ad ospitare importanti artisti del panorama della musica italiana e di questo rivolgo il mio ringraziamento a Radio Italia e al suo presidente Mario Volanti che hanno scelto di tornare a Palermo e di collaborare con il Comune per questo evento che, come negli anni trascorsi, ospiterà migliaia di appassionati”. Il cast sarà annunciato prossimamente in una conferenza stampa. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

