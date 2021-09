Minorenni a rischio, PCdM approva progetto Onmic. Conferenza stampa con i partner salernitani.

‘Pari inter pares: dignità sociale e uguaglianza’: approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, il progetto della Onmic Formazione Srl – Impresa Sociale è finalizzato “al contrasto della povertà educativa e per il sostegno delle opportunità culturali e educative a beneficio dei minorenni”

Multiculturalità, inclusione, disabilità, bullismo, cyberbullismo, cooperazione: l’iniziativa formativa si prefigge di “educare insieme per favorire nei beneficiari (giovani, adolescenti e famiglie) un processo di crescita, basato sull’incremento della stima di sé, dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l’individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale”.

Partner della Onmic Formazione Srl (soggetto capofila), sono: Istituto Comprensivo di San Cipriano Picentino; Istituto di Istruzione Superiore ‘Galileo’ di Salerno; Parrocchia ‘SS Giorgio e Nicola’ di Postiglione; Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro; CSR – Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno.

Il progetto, le attività promosse, le aree di intervento, le ricadute sul territorio salernitano e le modalità di adesione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa prevista alle ore 10.30 di venerdì 10 settembre presso la sede Onmic di via Adriano Aurofino 25, Salerno (Torrione).

Con il presidente Onmic Vincenzo Siano saranno presenti alla conferenza stampa i Dirigenti scolastici, don Flavio Manzo per la Caritas Diocesana, don Martino De Pasquale Parroco di Postiglione.

È stata invitata S.E. mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo.