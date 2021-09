Messa di San Matteo in piazza della Libertà, interrogazione di Tofalo (M5S) al Ministro Lamorgese.

“Questa mattina ho depositato una interrogazione parlamentare per far luce sull’intera vicenda della celebrazione della santa messa pontificale presso piazza della Libertà, in occasione del 21 settembre”. Così il deputato salernitano del MoVimento 5 Stelle, Angelo Tofalo, in merito alla volontà dell’amministrazione comunale di festeggiare il Santo Patrono in Piazza della Libertà a Salerno. “Parliamo di aree di cantiere intorno a piazza della Libertà non del tutto completate, e che per l’apertura del parcheggio sottostante occorrono altri 40 giorni di lavoro”, prosegue Tofalo.

“Nella mia interrogazione chiedo al Ministro dell’Interno se sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative di competenza intenda promuovere per garantire il sicuro svolgimento delle celebrazioni eucaristiche in onore di San Matteo e la verifica della piena idoneità dei luoghi individuati dall’Amministrazione del Comune di Salerno, anche alla luce dei recenti pronunciamenti giudiziari”, conclude Tofalo.