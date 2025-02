Michelin Pilot Sport S 5 per Porsche 911 GT3 RS

(Adnkronos) –

Porsche e Michelin hanno sviluppato congiuntamente il Michelin Pilot Sport S 5, uno pneumatico progettato per garantire prestazioni elevate in condizioni di bagnato e basse temperature. Questo nuovo modello permette agli appassionati di track-day di estendere la stagione di guida, mantenendo sicurezza e velocità su circuiti con asfalto umido o freddo. Seguendo la filosofia Porsche di ottimizzazione di ogni componente, il Michelin Pilot Sport S 5 è stato specificamente progettato per la Porsche 911 GT3 RS (992) e porta il marchio “N”, che certifica l’omologazione per i modelli del marchio tedesco.

“I nostri clienti desiderano più tempo in pista anche nei periodi più freddi. Questo pneumatico consente di estendere la stagione della GT3 RS”, afferma Andreas Preuninger, Direttore GT Vehicles di Porsche. Il battistrada del Pilot Sport S 5 è stato sviluppato per migliorare la resistenza all’aquaplaning, con quattro scanalature centrali da 7,4 mm che garantiscono un efficace drenaggio dell’acqua. Grazie all’alta percentuale di silice nella mescola, la gomma raggiunge rapidamente la temperatura di esercizio ideale tra 5 e 15°C, offrendo grip e stabilità superiori rispetto alle precedenti soluzioni UHP (Ultra High Performance). Dal 2022, il nuovo pneumatico è stato testato intensivamente nel Centro Sviluppo Michelin di Ladoux, con il contributo dell’ex pilota ufficiale Porsche Jörg Bergmeister. I test sul circuito ‘3bis’ di Michelin hanno mostrato un miglioramento di oltre 10 secondi rispetto alle precedenti gomme su asfalto bagnato. Il Michelin Pilot Sport S 5 è disponibile per la Porsche 911 GT3 RS nelle misure 275/35 ZR 20 (anteriore) e 335/30 ZR 21 (posteriore).

