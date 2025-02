Mercedes-Benz Sprinter celebra tre decenni di successi con un’edizione speciale

(Adnkronos) – Trenta anni fa, Mercedes-Benz presentò un veicolo destinato a ridefinire il mercato dei furgoni: lo Sprinter. Lanciato nel 1995, questo van divenne subito un punto di riferimento nel settore dei veicoli commerciali leggeri, guadagnandosi una reputazione di eccellenza e affidabilità. Con il tempo, è diventato un'icona del trasporto professionale, apprezzato per la sua versatilità e capacità di adattamento a molteplici utilizzi. Oggi, la casa automobilistica tedesca celebra questo traguardo con un’edizione speciale e un'esposizione dedicata presso il Museo Mercedes-Benz di Stoccarda. Dalla prima versione fino all’attuale modello elettrico, il Mercedes-Benz eSprinter, il veicolo ha saputo evolversi mantenendo sempre alti standard di innovazione. La sua popolarità è testimoniata dal fatto che circa il 75% degli Sprinter in circolazione vengono personalizzati per specifiche esigenze professionali, confermandone la versatilità e l’ampio utilizzo in diversi settori. L’anniversario è accompagnato da una campagna celebrativa dal titolo "Un'icona per 30 anni", che sottolinea l'importanza dello Sprinter nel panorama dei veicoli commerciali.

Klaus Rehkugler, responsabile vendite e marketing di Mercedes-Benz Vans, ha sottolineato l'impatto di questo modello: "Da tre decenni, lo Sprinter è sinonimo di qualità e innovazione. Ha conquistato il mercato globale e prevediamo di superare il traguardo dei cinque milioni di unità vendute entro la fine dell'anno. Si è rivelato essenziale in molteplici ambiti, dai servizi di emergenza alle consegne, fino ai cantieri. Inoltre, grazie alla versione elettrica, dal 2018 offre una mobilità a zero emissioni locali di CO₂, rispondendo alle esigenze di un trasporto sempre più sostenibile."



Per commemorare questa pietra miliare, Mercedes-Benz lancia la serie limitata "30 Years Sprinter", disponibile a partire da febbraio. Basata sulla configurazione SELECT, questa versione esclusiva include un equipaggiamento premium, un pacchetto avanzato di assistenza alla guida e dettagli extra per un comfort superiore. Con questa edizione speciale, Mercedes-Benz celebra la storia di un furgone che ha saputo distinguersi nel tempo, garantendo affidabilità, tecnologia e performance senza compromessi. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)