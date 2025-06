Melanoma, dermatologi a confronto

La gestione delle neoplasie cutanee, rapportate ad una considerevole crescita delle stesse, rappresenta una sfida scientifica che coinvolge la sanità pubblica, sempre più proiettata verso soluzioni ottimali e personalizzate.

Una tematica attuale e formativa, che sarà affrontata durante la I edizione del Convegno dal titolo: Cute e Tumori: quali novità”, che si terrà a Salerno il 13 giugno 2025, presso il Saint Joseph Resort( Via Salvatore Allende, 66), organizzato dai Responsabili Scientifici Prof.ssa Serena Lembo, Dr.Luigi Ligrone, Dr.Carlo Marino.

I dati riguardanti il melanoma e diffusi dalla Rete Oncologica Campana, registrano infatti, una situazione allarmante con una mortalità nel 2022 di 3.0 per 100.000 negli uomini, e 2.1 per 100.000 nelle donne, e un aumento significativo dello stesso, con un incremento del 30% rispetto all’anno precedente. Secondo un rapporto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica(AIOM), inoltre, relativo all’anno 2024, le nuove diagnosi di melanoma, sono stimate intorno ai 17.000 casi, rispetto ai 12.700 del 2023, segnando un aumento di circa 4300 casi.

“Tutto ciò è causato da diversi fattori, dichiara il dottore Ligrone, come ad esempio i cambiamenti climatici, le condizioni ambientali avverse ed una scorretta e prolungata esposizione ai raggi solari che risultano essere sempre piu violenti e dannosi, soprattutto per chi ha una carnagione chiara, con fototipo 1 e 2.

Obiettivo di questo convegno, aggiunge, che si avvale dell’esperienza, della competenza e della professionalità dei dermatologi dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, i quali da oltre tre anni collaborano con colleghi di varie specializzazioni in forze sul territorio, è quello di creare una rete sinergica e multidisciplinare per gestire nel migliore dei modi i pazienti con tumori cutanei per i quali vengono attivati percorsi preferenziali, secondo le linee guida regionali, in termini di prevenzione, di diagnostica e di cure appropriate ed efficaci”.

Nel convegno si discuterà anche di funzionalità, di integrità e di tutela della pelle contro gli attacchi e l’impatto delle radiazioni UV, e delle numerose opportunità terapeutiche rivolte al paziente, grazie alle quali si delineano diagnosi precoci, in un’ottica di aggiornamento e di confronto volto a migliorare la presa in carico di quest’ultimo a 360 gradi.

I lavori si apriranno alle ore 8,30 con i saluti delle autorità e si concluderanno alle ore 18.00.