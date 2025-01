Mazda CX-60 2025, prestazioni migliorate e tecnologia avanzata

(Adnkronos) – La nuova Mazda CX-60 per il 2025 si presenta con un mix perfetto di comfort, tecnologia e dinamismo. Grazie a una serie di aggiornamenti al telaio, al motore e agli interni, il SUV giapponese si conferma come una delle scelte più interessanti nel segmento premium. Pensata per offrire un’esperienza di guida superiore, la CX-60 sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire da marzo 2025. Mazda ha lavorato meticolosamente per migliorare il comfort e la reattività della CX-60. Il nuovo schema sospensioni combina un doppio braccio oscillante all’anteriore e un multilink al posteriore, con molle e ammortizzatori rivisitati per una maggiore morbidezza di risposta. Gli ammortizzatori beneficiano di un miglioramento nel sistema di smorzamento, garantendo un comportamento più stabile e confortevole su ogni tipo di strada. Inoltre, i sistemi di stabilità sono stati ricalibrati per un controllo più preciso e sicuro. La Mazda CX-60 2025 introduce una nuova tonalità esclusiva: Zircon Sand Metallic, che arricchisce ulteriormente l’estetica del veicolo. L’allestimento di punta, Homura, offre interni rivestiti in pregiata pelle Nappa, con una plancia impreziosita da dettagli in similpelle Cordovan, per un’atmosfera sofisticata e accogliente. La gamma di motori è stata aggiornata per rispettare la normativa Euro 6e, offrendo opzioni che combinano efficienza e prestazioni. Tra le novità spiccano: • e-Skyactiv G PHEV (ibrido plug-in): 327 CV, coppia di 500 Nm • e-Skyactiv D (ibrido diesel): offerto con due livelli di potenza, da 200 CV con coppia di 450 Nm, disponibile con trazione posteriore e da 249 CV con coppia di 550 Nm, dotata di trazione integrale i-Activ AWD. Tutti i motori sono abbinati a una trasmissione automatica a 8 rapporti, progettata per garantire cambi di marcia fluidi e prestazioni ottimali.

Prezzi e Disponibilità

La gamma parte da 53.850 euro per la versione base Prime Line, equipaggiata con il motore e-Skyactiv D da 200 CV. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

