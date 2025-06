Maturità, la seconda prova scritta

Al via la seconda prova scritta, quella d’indirizzo, dell’esame di maturità 2025. Dalle prime indiscrezioni sembra che l’autore scelto per la versione di Latino al liceo Classico sia Cicerone. A dirlo è il sito studentesco Skuola.net. L’opera al centro della prova è un brano del dialogo ‘Laelius de amicitia’, composto nel 44 a.C. ma ambientato nel 129 a.C.

Sono 524.415 gli studenti che oggi affrontano la seconda prova scritta oggi, giovedì 19 giugno, prova su una o più discipline che caratterizzano il proprio percorso di studio.

Al Liceo scientifico prevista matematica, al Liceo linguistico ‘lingua e cultura straniera 1’, al Liceo di scienze umane la materia ‘scienze umane’, all’Istituto turistico la lingua inglese, all’Istituto agroalimentare ‘economia, estimo, marketing e legislazione’. Qui l’elenco completo di tutte le materie scelte per ogni indirizzo.

Per gli istituti professionali del vigente ordinamento (Decreto Legislativo 61 del 2017) la seconda prova non è centrata sulle discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei tematici fondamentali di indirizzo. È un’unica prova integrata in cui il Ministero fornisce la “cornice nazionale generale di riferimento” e le commissioni costruiscono le tracce declinando le indicazioni ministeriali secondo lo specifico percorso formativo attivato dalla scuola.

