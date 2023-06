Matt Smith a Giffoni il 24 luglio

Matt Smith tra i protagonisti internazionali della 53esima edizione del Giffoni Film Festival: l’amatissimo attore britannico incontrerà i giurati, provenienti da oltre 30 Paesi, il prossimo 24 luglio.

Tra gli interpreti più amati degli ultimi anni, Smith impreziosisce così #Giffoni53, portando ai ragazzi la sua esperienza e raccontando loro una carriera costellata di grandi successi. È infatti tra gli attori britannici più talentuosi e dinamici della sua generazione, conosciuto per aver interpretato Daemon Targaryen nella serie HBO “House of the Dragon”, ruolo grazie al quale ha ottenuto una prestigiosa nomination ai Critics Choice Awards, per il principe Filippo nelle prime due stagioni della serie tv “The Crown” e per l’undicesimo “Dottore” nella celebre serie tv “Doctor Who” ha ricevuto una nomination ai BAFTA. Magistrale, poi, la sua interpretazione nel film horror “Morbius” diretto da Daniel Espinosa.

#Giffoni53 si svolgerà dal 20 al 29 luglio. “Indispensabili” è il tema di questa edizione che segue il percorso iniziato da “Invisibili” lo scorso anno. Protagonisti saranno ovviamente i bambini e i ragazzi, le nuove generazioni, con una giuria composta da oltre 6500 giovani che rappresentano la finalità e l’obiettivo a cui il festival, fondato da Claudio Gubitosi, da sempre guarda.

Nuovi linguaggi dell’arte e dell’audiovisivo, riflessioni sulla contemporaneità, tantissimi talenti, i protagonisti dell’attualità: sono questi gli elementi capaci di dare vita a un evento che rappresenta, sempre di più, un’esperienza culturale a tutto tondo. Un case history amato e rispettato in tutto il mondo, che ha trasformato un paese di 12mila abitanti in un lustro per la Regione Campania e l’Italia intera. Ecco perché i numeri dei giurati crescono di anno in anno. Giffoni ha una giuria internazionale, di età compresa tra i 3 e i 30 anni, che ne fa un unicum nel panorama dei festival di cinema, e non solo, a livello mondiale. È in questo contesto che si inserisce la presenza e la partecipazione di Matt Smith, amatissimo dai ragazzi, testimonial di una cinematografia mai banale e sempre attenta alle nuove modalità espressive e recitative.

La conferenza di presentazione di #Giffoni53, evento cofinanziato dalla Regione Campania e dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, è prevista per mercoledì 5 luglio, alle ore 11, da un luogo simbolo: la Casina Vanvitelliana di Bacoli (Napoli). Per accreditarsi sarà necessario inviare una mail scrivendo il proprio nome e la testata di riferimento a comunicazione@giffoni.it entro lunedì 3 luglio.