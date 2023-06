Storie al Femminile, mercoledì 28 a Ogliastro Cilento con Maria Pagano

Si annuncia la nuova estate di “Storie al Femminile” per un nuovo ciclo di appuntamenti con la narrativa in rosa. Alla Fondazione Matteo e Claudina de Stefano di Ogliastro Cilento, il prossimo mercoledì 28 giugno, dalle 18, si presenta “Non voglio imparare a vivere”, il nuovo romanzo di Maria Pagano (Albatros edizioni). Era il 14 agosto 2018, quando a Genova crollava il viadotto Polcevera, noto anche come Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone.

Dopo “Mani di Terra, terra di mani” (2019) e “Le pietre di Virginia”- (2020), la scrittrice salernitana trae spunto da quel drammatico evento per accendere un riflettore sul tema degli errori, umani, veniali o, talvolta, irrimediabili. L’esigenza di raccontare e raccontarsi attraverso i suoi personaggi, si esprime in un messaggio di ribellione di Ginevra, la protagonista, una fotoreporter che, in quel disastro, perde i genitori e, dopo la sofferenza e la crescita interiore, crea e plasma un nuovo modo di vivere. Attraverso la fotografia – vera voce narrante del racconto – impara a catturare dolori e ritratti dell’anima: una savana dei sentimenti in cui paesaggi ed emozioni diventano guerrieri. Da Genova all’Australia, alla Cornovaglia, a Prato Nevoso (Cn), con la sua macchina fotografica, Ginevra ci conduce in tanti luoghi, per testimoniare la bellezza del mondo e i ciclici evitabili di errori che gli umani da sempre continuano a commettere. Non spera, ma s’impone di cercare il sole. Il libro è dedicato alla fotoreporter Letizia Battaglia. In copertina l’opera “In Sites” di Deborah Napolitano Dienne. A cinque anni dal disastro, il ricordo e l’evocazione di quel che poteva essere evitato: “Non voglio imparare a vivere – racconta l’autrice – è la rispettosa ribellione della mia esistenza, un viaggio nel territorio del dolore e delle ingiustizie umane”. Insegnante, scrittrice e poetessa, Maria Pagano ha partecipato tra le altre cose a Choice Giovane “Effetti Collaterali” nel 2011, 100 mila Poeti per il cambiamento nel 2013, Maric “Disarmiamo l’ignoranza” nel 2018, Festival Segreti d’autore nel 2019. Dal 2015 è ideatrice e curatrice della rassegna musico-letteraria Compiuta Donzella e della trasmissione radiofonica Musica e Parole di Radio Ponte Re-Generation. Come ad ogni incontro, in dialogo con la scrittrice ci sarà il giornalista Alfonso Sarno, accompagnato da Patrizia Del Verme, psicologa e psicoterapeuta. Anche stavolta le riflessioni finali saranno affidate ad un ospite misterioso. Ingresso libero.

PER INFO:

Posti limitati, è consigliata la prenotazione scrivendo al 334 6299035 – 331 2756059

www.fondazionedestefano.it