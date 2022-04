Martedì 5 lo chef stellato Nicola Annunziata protagonista a “Cinquanta x Mille”, le cene di beneficenza di Cinquanta – Spirito Italiano.

Martedì 5 aprile torna l’appuntamento con “Cinquanta x Mille”, il progetto di solidarietà pensato e realizzato dal cocktail bar “Cinquanta – Spirito Italiano” di Pagani (Sa).

Dopo la prima serata con lo chef napoletano Francesco Sodano, quella con la chef stellata Marianna Vitale e quella con Lorenzo Montoro, questa volta toccherà allo chef sarnese Nicola Annunziata, guida della cucina del ristorante stellato “Pietramare Natural Food” del Praia Art Resort di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone.

Il ricavato della cena di martedì 5 aprile sarà devoluto all’associazione “Papa Charlie II”, realtà di Pagani (Sa) che da oltre 30 anni opera senza scopo di lucro nel settore della protezione civile, con interventi d’aiuto da parte dei volontari in caso di calamità naturali e situazioni di emergenza.

L’obiettivo del progetto “Cinquanta x Mille”, infatti, è quello di raccogliere fondi attraverso cibo di qualità realizzato da chef stellati, maestri pizzaioli, food bloggers ed influencer di spessore, con uno “special cocktail menù” creato ad hoc dai bar tender di “Cinquanta”.

Partner del progetto saranno i brand di Pernod Ricard, multinazionale leader nella fabbricazione e distribuzione di vini ed alcolici, e 2 realtà campane sinonimo di alta qualità, ovvero Casa Marrazzo, con i suoi prodotti conservieri, ed Armatore, con i sapori e profumi della Costiera Amalfitana.

Martedì 5 aprile ospite della serata sarà Nicola Annunziata, chef stella Michelin originario di Sarno, in provincia di Salerno, e famoso per essere lo chef de “Pietramare Natural Food”, il ristorante stellato del meraviglioso Praia Art Restort di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone.

Nicola Annunziata porterà al Cinquanta il suo concetto di “Calabria / Campania solo andata”. La sua cucina è basata sul rispetto delle materie prime, che affonda le radici nella tradizione ma con uno sguardo volto all’innovazione e alla ricercatezza. La sua costante ricerca dell’eccellenza lo ha portato ad ottenere la Stella Michelin 2022 ancora una volta. Noto come uno dei più giovani chef stellati d’Italia, Nicola è nato a Sarno (Sa) nel 1991, lo chef ha già alle spalle un’esperienza a Roma al ristorante 1978 di Stefano Cocco e l’esperienza stellata del Vistamare Restaurant a Latina. Annunziata propone una cucina leggera, semplice nei concetti, con pochi ingredienti legati da tecniche all’avanguardia, come azoto e osmosi. Campano prestato alla Calabria, nei suoi piatti si sente anche l’influenza della sua terra d’origine e della sua brigata. Giovani cuochi alle prese con i regali del mare e della montagna, perché la Calabria ha questo potere immenso di possedere l’intera biodiversità del nostro paese, passando dalla montuosa Sila alla vastità del mare Ionio o del Tirreno in un battito di ciglia.

Con il progetto “Cinquanta x Mille”, quindi, il cocktail bar “Cinquanta – Spirito Italiano” mette il “bar” al centro del tessuto sociale in cui è inserito, non solo come luogo di aggregazione ma come un’autentica piattaforma al centro della società. “Cinquanta” vuole offrire drink e food di qualità ai propri commensali per garantire una migliore qualità della vita a tante altre persone che nel quotidiano hanno più difficoltà del solito.